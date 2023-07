25 lug 2023 17:24

UTERINE 'STE MINISTRE – ANNA MARIA BERNINI PRENDE LE DISTANZE DA EUGENIA ROCCELLA SULL’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA: “È UNA CONQUISTA DI CIVILTÀ CHE NON PUÒ ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE” – LA MINISTRA DELLA FAMIGLIA ROCCELLA AVEVA MUGUGNATO “PURTROPPO L'ABORTO FA PARTE DELLE LIBERTÀ DELLE DONNE” - A QUESTA FRASE LA FORZISTA BERNINI HA DATO DI MATTO: "IL GOVERNO NON CONDIVIDE QUESTA POSIZIONE E DI CERTO NON È LA MIA..."