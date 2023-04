12 apr 2023 18:38

IL VAFFA DI GRILLO A… GRILLO! – NON SI È ANCORA CAPITO SE LA RELIGIONE DELL’ALTROVE, FONDATA DA BEPPE-MAO, È UNO SCHERZO, UNA COSA SERIA O SOLO UN MODO PER RACCATTARE UN PO’ DI SOLDI CON L’8XMILLE. DI SICURO, NEL LIBRETTO AUTOPRODOTTO CON I SUOI “COMANDAMENTI”, CI SONO DEI PASSAGGI CHE SEMBRANO SFANCULARE I VECCHI DOGMI DEL M5S. A PARTIRE DAI “PENSIERI UNICI” PER ARRIVARE ALLA TECNOLOGIA, CHE PRIMA ERA VISTA COME UNA PANACEA E ORA COME UN “TUNNEL DISTOPICO”