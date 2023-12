VALDITARA CONCIA-TO PER LE FESTE – IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE REVOCA DOPO NEMMENO 48 ORE LA NOMINA DI ANNA PAOLA CONCIA ALLA GUIDA DEL COMITATO PER L’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ NELLE SCUOLE – DECISIVE LE PRESSIONI DA PARTE DI LEGA E FDI PER LA SCELTA DELL'EX PARLAMENTARE DEL PD, STORICA ATTIVISTA LGBTQ+ – MA, CONTEMPORANEAMENTE, IGNAZIO LA RUSSA TELEFONA ALLA CONCIA PER ESPRIMERE “SOLIDARIETÀ E VICINANZA” (A DIMOSTRAZIONE DEL CAOS CHE REGNA IN FDI...)

1 – VALDITARA REVOCA LA NOMINA DI CONCIA AL COMITATO PER L’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli per “La Stampa”

giuseppe valditara foto mezzelani gmt 273

Alla fine, Giuseppe Valditara ha ceduto. Troppe le pressioni dal centrodestra contro la nomina di Anna Paola Concia come consulente del ministero dell'Istruzione per il progetto di educazione alle relazioni nelle scuole.

Dalla Lega a Fratelli d'Italia, le sollecitazioni a revocare l'incarico assegnato all'ex deputata Pd, storica attivista Lgbt, si erano fatte sempre più insistenti. E, come anticipato da La Stampa, il ministro ha innestato la retromarcia, spiegando che «la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche» e, per questo motivo, «ho deciso di non attivare l'incarico di garanti del progetto "Educazione alle relazioni" a suor Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman».

PAOLA CONCIA

Nella stessa nota, però, Valditara manda un messaggio a chi, nella maggioranza, lo aveva apertamente criticato per la scelta di Concia: «Il progetto non parla in alcun modo di educazione sessuale, di educazione all'affettività, o di cultura gender - si legge -. Costituisce gruppi di discussione fra i giovani per contrastare mentalità e atteggiamenti che generano discriminazione, sopraffazione e violenza verso le donne».

[…]

Una risposta diretta in particolare ai suoi colleghi della Lega e allo stesso Matteo Salvini, che in una nota del partito avevano avvisato il ministro: «La scuola non è luogo per le ideologie o per l'indottrinamento. Non c’è bisogno di nomi o soluzioni divisive per educare alle relazioni, soprattutto se rischiano di alimentare polemiche». […]

2 – NOMINA VALDITARA, LA RUSSA TELEFONA A CONCIA: "SOLIDARIETÀ E VICINANZA"

Estratto dell’articolo di www.adnkronos.com

IGNAZIO LA RUSSA - PRIMA DELLA SCALA 2023

Dopo le polemiche anche nella maggioranza sulla collaborazione dell'attivista con il ministero dell'Istruzione per il progetto 'Educazione alle relazioni' nelle scuole, il presidente del Senato ha contattato l'ex parlamentare invitandola al concerto di Natale a Palazzo Madama

Una telefonata per esprimere "solidarietà e vicinanza" con l'invito al concerto di Natale, previsto domani a Palazzo Madama. A quanto apprende AdnKronos, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha contattato l'ex parlamentare e attivista Anna Paola Concia, la cui collaborazione con il ministero dell'Istruzione ha provocato polemiche anche nella stessa maggioranza.

ANNA PAOLA CONCIA

La telefonata, secondo le stesse fonti consultate non ha riguardato i temi al centro del dibattito politico e la natura dell'incarico. […]

paola concia e vladimir luxuria paola concia monica cirinna vladimir luxuria ignazio la russa foto di bacco ALESSANDRO AMADORI MATTEO SALVINI GIUSEPPE VALDITARA