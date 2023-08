VALONA DI MISTERO: COME MAI GIORGIA MELONI MANTIENE TUTTA QUESTA SEGRETEZZA SULLA SUA LUNGA PERMANENZA IN ALBANIA? – COME DAGO-DIXIT, LA DUCETTA È ARRIVATA POCHE ORE DOPO L’ATTERRAGGIO DI TONY BLAIR, OSPITE DELLA VILLA DEL PREMIER ALBANESE, EDI RAMA, AD HIMARA, DOVE SI TROVAVANO ENTRAMBI A FERRAGOSTO. SI SONO INCONTRATI A CENA? CHE SI SONO DETTI? POSSIBILE, SE È VERO CHE LA SORA GIORGIA HA VIAGGIATO CON UN TRAGHETTO DI LINEA, CHE NESSUNO L’ABBIA RICONOSCIUTA, VISTA, O FILMATA? L’IPOTESI DEL VIAGGIO CON UN’IMBARCAZIONE PRIVATA, E LE IMMAGINI DEI MEDIA ALBANESI DEL GIRETTO CON UN MOTOSCAFO DI LUSSO… - VIDEO

L'ARRIVO DI TONY BLAIR IN ALBANIA CON ELICOTTERO MILITARE - VIDEO TOP CHANNEL

ARTICOLI CORRELATI

EDI RAMA GIORGIA MELONI

Estratto dell’articolo Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

C’è un elicottero che atterra in un prato verde di Himara, prefettura di Valona. Scende l’ex premier britannico Tony Blair, che ha un rapporto di consulenza col primo ministro albanese Edi Rama. Il video dovrebbe essere datato 13 agosto. Viene rilanciato un paio di giorni fa dal sito Ora News e da altre testate albanesi, quindi ripreso da Dagospia .

Nel testo che segue le immagini si legge tra l’altro che Giorgia Meloni è in visita a Valona «un giorno dopo» che il teorico della Terza Via ha raggiunto l’Albania a bordo di un velivolo messo a disposizione dall’esercito albanese. Entrambi vengono dati ospiti del capo del governo di Albania.

l arrivo di tony blair in albania con elicottero dell esercito

La notizia sta nella coincidenza delle due visite e nell’indiscrezione di un incontro tra la premier italiana e Blair, nella villa di Rama, la sera del 15 agosto. Non è semplice provare a ricostruire queste ferie d’agosto di Meloni, divise tra una lussuosa e blindatissima location a Ceglie Messapica, la masseria Beneficio, e un’inedita e nebulosa visita privata nella residenza di un premier straniero, accompagnata dalla famiglia, senza dettagli a spiegarne l’eventuale portata politica e altre indicazioni sui dossier su cui ragionare.

il motoscafo con giorgia meloni in albania video la stampa 6

Si possono insomma solo mettere in fila alcuni passaggi […] . Il 14 agosto Meloni accetta l’invito di Rama e si reca in Albania. In un primo momento, la versione che trapela è che raggiungerà le coste a bordo di uno scafo privato di proprietà di un amico imprenditore di Polignano, Pippo L’Abbate. Nelle ore successive, […] fonti a lei vicine riferiscono che si sia invece recata a Valona in traghetto. Sei ore e mezzo di viaggio. Non circolano però in rete foto o immagini della sua presenza a bordo, anche se lo scafo è preso d’assalto da migliaia di turisti italiani […].

EDI RAMA ABBRACCIA GIORGIA MELONI

C’è però un video del premier albanese che la accoglie sul molo del porto di Valona. Nel frattempo, i media albanesi […] sostengono che Meloni stia invece visitando Valona «a bordo di un mezzo privato». Poi, per due giorni, ancora riserbo e nessuna comunicazione ufficiale. Se non il fatto che la premier viene data comunque a bordo di una barca lungo le coste albanesi.

Si sa dunque che Meloni è in Albania dal 14. Che si muove anche su un’imbarcazione privata. Che potrebbe fare rientro in Italia a bordo di un motoscafo, forse dello stesso imprenditore con cui condivide le vacanze assieme alle rispettive famiglie. Quando sarebbe previsto il ritorno in Italia? Fino a ieri pomeriggio, nessuna conferma o avvistamento in Puglia. Secondo alcune fonti, il rientro sarebbe previsto per oggi. Secondo altre, addirittura domani.

l arrivo di tony blair in albania con elicottero dell esercito

Anche il format della (lunga) missione albanese è ufficioso: ci sarebbero di certo il giornalista e compagno, Andrea Giambruno, e la figlia Ginevra. Sono presenti anche la sorella Arianna e il marito Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura […]. Neanche l’incontro con Blair è confermato, a dire il vero. O meglio: non esiste alcuna comunicazione ufficiale, come per tutto il resto. L’ex premier britannico collabora da tempo — e per questioni assai spinose — con il leader albanese. Il colloquio potrebbe essere avvenuto in una delle residenze di Rama. Di certo, Meloni lo citò nel 2020 in un’intervista alla Stampa : «L’Europa non si esaurisce in due opzioni, uscire o prostrarsi in ginocchio. Io rappresento la terza via blairiana di destra, sto in Europa con i partiti che condividono un modello confederale ».

il motoscafo con giorgia meloni in albania video la stampa 7 spiagge in albania 3 EDI RAMA ABBRACCIA GIORGIA MELONI spiagge in albania 5 l arrivo di tony blair in albania con elicottero dell esercito l arrivo di tony blair in albania con elicottero dell esercito 2 l arrivo di tony blair in albania con elicottero dell esercito il motoscafo con giorgia meloni in albania video la stampa 4 il motoscafo con giorgia meloni in albania video la stampa 3 il motoscafo con giorgia meloni in albania video la stampa 1 il motoscafo con giorgia meloni in albania video la stampa 2 il motoscafo con giorgia meloni in albania video la stampa 5