25 ago 2023 19:11

VANNACCI COME GRILLO: LANCIA IL SUO MOVIMENTO! – DOMANI IL GENERALE DESTITUITO PARTECIPERÀ (IN COLLEGAMENTO) A UN EVENTO A LAMEZIA TERME DAL NOME “L'ITALIA PROTAGONISTA DEL MEDITERRANEO” – DALL'INIZIATIVA, ORGANIZZATA DAL COLONELLO IN PENSIONE FABIO FILOMENI DOPO LE POLEMICHE SUL LIBRO “IL MONDO AL CONTRARIO”, NASCERÀ UN “MOVIMENTO CULTURALE PER AGGREGARE COLORO CHE CREDONO NELLA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE”. E CHE VOR DI’? È LA PREPARAZIONE PER UNA DISCESA IN CAMPO?