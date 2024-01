VANNACCI, UN EGO CON LE STELLETTE - IL GENERALE RIESCE A FAR PARLARE DI SE’ E CERCA LA RIBALTA PER ESSERE SEMPRE AL CENTRO DEL DIBATTITO - COSI’ HA PARTECIPATO AL BAGNO COLLETTIVO DEL PRIMO DELL’ANNO A VIAREGGIO E POI APRE UN “CASO” CON L’ANNUNCIO, POI SMENTITO, DI UN PARTITO TUTTO SUO “EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE” - IL LAVORO SUI SOCIAL CON IL SUO BRACCIO DESTRO, IL COLONNELLO IN PENSIONE FABIO FILOMENI…

Estratto dell’articolo di Maria Teresa Meli per il “Corriere della Sera”

Roberto Vannacci ama la notizia. La corteggia, la insegue e, quando ci riesce, la crea. Così il generale il 24 dicembre […] annuncia su Facebook che parteciperà anche lui al tradizionale bagno collettivo del primo dell’anno a Viareggio […] In questo modo ottiene qualche intervista sul bagnasciuga avvolto in una vezzosa vestaglietta. […] Vannacci, grazie al suo ex braccio destro, il colonnello in pensione Fabio Filomeni, nello stesso giorno, è in grado di creare anche un piccolo caso.

Quello della ventilata nascita di un partito del generale. Il cui nome è tutto un programma, anzi, è il programma: «Europa sovrana e indipendente». Ma lo stesso Filomeni deve poi precisare che questa formazione politica non vedrà la luce per le elezioni europee. E Vannacci dichiara che lui non ne sa niente: «Filomeni è un amico con cui vado a mangiare una bistecca due volte al mese». Per la verità, è anche un amico di cui rilancia i post su Facebook.

L’ultimo, quello in cui il colonnello in pensione attacca la sorella di Giulia Cecchettin, con alcune frasi poco eleganti e molto sessiste, che ironizzano sulla lunghezza delle sue gonne. Il bagno e la notizia, poi smentita, della costituzione di un partito a lui ispirato, sono comunque servite al generale per finire su qualche organo di stampa e su alcune emittenti televisive. L’importante è che si continui a parlare di lui. E lo si fa.

Tant’è vero che, gongolante, il generale annuncia spesso sui social di aver fatto l’«ennesimo bagno di folla» per la presentazione di Il mondo al contrario . […] Le proposte di Vannacci sono poche ma, secondo il generale, buone. […]

