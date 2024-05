VANNACCI È ELEGGIBILE, MA SARÀ ELETTO? – IL MINISTERO DELLA DIFESA PRECISA CHE NON CI SONO STATE VIOLAZIONI NEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE: IL GENERALE PUÒ CORRERE COME CAPOLISTA NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO. MA SECONDO LE PROIEZIONI DI YOUTREND, SARÀ DURA PER IL SOLDATO: LA LEGA AVRÀ AL MASSIMO 7 SEGGI, E L’INCURSORE DOVRÀ VEDERSELA CON I CAMPIONI DI PREFERENZE SUSANNA CECCARDI E ALDO PATRICIELLO…

LEGALE VANNACCI, INFONDATO CHE SIA INELEGGIBILE

(ANSA) - "La notizia per cui il generale Vannacci sarebbe ineleggibile al Parlamento europeo è destituita di fondamento e si fonda sulla confusione con le norme che regolano l'elezione al Parlamento nazionale".

Lo riferisce l'avvocato Giorgio Carta, avvocato del militare. "L'art. 1485 del Codice dell'ordinamento militare, nel definire le cause di ineleggibilità dei militari, infatti, rimanda al solo decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 che, appunto, è il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. Trattandosi di norma speciale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati - aggiunge Carta-. La questione, del resto, era già stata debitamente approfondita dal generale, al momento di valutare la proposta della candidatura".

DIFESA, SU CANDIDATURA VANNACCI NON C'È VIOLAZIONE ORDINAMENTO

(ANSA) - "Fatta salva la competenza del ministero dell'Interno in merito all'eleggibilità di un candidato (qualsiasi), il ministero della Difesa non ritiene vi siano state violazioni del codice dell'ordinamento militare". Lo precisa il ministero della Difesa in una nota in merito ai dubbi sollevati in queste ore da alcuni parlamentari e legali che hanno parlato di possibile ineleggibilità del generale Roberto Vannacci.

"Effettuate le dovute verifiche con gli organi competenti", il ministero della Difesa spiega che "l'art. 1485 del Codice dell'ordinamento militare, nel definire le cause di ineleggibilità al Parlamento rimanda al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il dpr in parola, tuttavia, disciplina le norme per la elezione alla Camera dei Deputati e specifica in particolare che non sono eleggibili '...gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale'.

L'art. 1486 del codice poi - prosegue la nota del ministero - nel disciplinare le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, specifica che 'non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate'.

Il citato articolo, inoltre, specifica che 'la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature'".

LO SBARCO IN EUROPA

SEGGI IN EUROPA - SIMULAZIONE YOUTREND

Estratto dell’articolo di Antonio Bravetti per “la Stampa”

Guai in vista per il generale Roberto Vannacci. I sondaggi non portano un buon vento alla campagna del militare. Consultando la supermedia elaborata da YouTrend e la proiezione sui possibili seggi nelle cinque circoscrizioni, vien fuori che la scommessa di Matteo Salvini rischia di essere un buco nell'acqua. Dati alla mano a Strasburgo, tra i 76 eurodeputati che l'Italia elegge, ha qualche possibilità in più di entrare Ilaria Salis piuttosto che il militare diventato scrittore.

La Lega, dicono le intenzioni di voto degli italiani, continua a perdere consensi: –0,1% nelle ultime due settimane, si attesta all'8,1. Un dato che secondo le elaborazioni di YouTrend farebbe crollare il numero di eletti del Carroccio. Al Nord-Ovest passerebbero da 9 a 2-3, al Nord-Est da 7 a 1-2, al Centro da 6 a 1-2, al Sud da 5 a 0-1 e nelle Isole da 2 a 0-1. In totale, la pattuglia di 29 europarlamentari potrebbe ridursi a un numero compreso tra 5 e 8, con 7 come esito al momento più probabile.

[…] Vannacci se la vedrà allora per l'unico seggio disponibile […] con Susanna Ceccardi, che di preferenze in dote ne porta molte Il generale è capolista anche nella circoscrizione Sud, ma lì la Lega rischia di portare a casa un solo eurodeputato e superare Aldo Patriciello, per anni mister preferenze di Forza Italia, è tutt'altro che semplice. Nel collegio Isole è secondo e nelle circoscrizioni settentrionali è in fondo alle liste: impresa ancora più ardua.

La simulazione messa a punto ieri da YouTrend dice che nelle urne Fratelli d'Italia farebbe la parte del leone. Il partito di Giorgia Meloni potrebbe passare dai 6 eletti del 2019 a 24 (la forchetta del possibile risultato va da 20 a 27). Al Sud Vittorio Sgarbi ha più di qualche possibilità di essere tra i 4 o 5 eurodeputati. Mentre la presenza di Meloni capolista offre un ragionamento.

«Le candidature dei leader complicano un po' la vita agli altri – spiega il fondatore di YouTrend Lorenzo Pregliasco – perché occupano quasi certamente una casella delle preferenze. Schlein o Meloni, per esempio, possono avere l'effetto di sfavorire le altre donne candidate in lista: molti elettori potrebbero scegliere loro e poi, per l'alternanza di genere, un uomo».

[…] Per Pd, M5S e Forza Italia il numero di eletti sarebbe invece molto vicino a quello di cinque anni fa, quando gli eurodeputati furono rispettivamente 19, 14 e 7. […] Per Stati Uniti d'Europa, Avs e Azione, liste con un elettorato più urbano della media, tutto dipende dal superamento della soglia di sbarramento nazionale al 4%, percentuale attorno a cui gravitano secondo l'ultima supermedia YouTrend.

In ogni caso difficilmente ciascuna di queste liste eleggerebbe più di due europarlamentari al Nord-Ovest e più di uno al Nord-Est, al Centro, al Sud e nelle Isole. Avs potrebbe riuscire a mandare a Strasburgo diversi candidati non direttamente riconducibili al partito: Ilaria Salis nel Nord-Ovest, Ignazio Marino al Centro, Leoluca Orlando nelle Isole, Mimmo Lucano al Sud.

