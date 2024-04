VANNACCI? ESTICAZZI – NELLA LEGA MONTA LA FRONDA CONTRO LA CANDIDATURA DEL GENERALE. A GUIDARLA, MASSIMILIANO FEDRIGA E DAI “MODERATI” DEL NORD-EST, INCAZZATI NERI CON SALVINI PER AVER PARACADUTATO IL MILITARE IN UN POSTO SICURO IN LISTA (TOLTO A QUALCHE MEMBRO STORICO). IL GOVERNATORE DEL FRIULI ANNUNCIA CHE VOTERÀ I CANDIDATI LOCALI, E L’EX MINISTRO CENTINAIO CI METTE IL CARICO: “VANNACCI NON C’ENTRA NULLA CON NOI. CONTINUA A DIRE CHE DELLA LEGA NON GLIENE FREGA NIENTE, LA COSA È RECIPROCA..."

GIAN MARCO CENTINAIO 1

1. CENTINAIO “NON VOTERÒ IL GENERALE I FASCISTI PICCHIARONO MIO NONNO”

Estratto dell’articolo di Concetto Vecchio per “la Repubblica”

Senatore Gian Marco Centinaio, lei alle Europee voterà per il generale Vannacci?

«No. Voterò per uno della Lega. E come me tanti altri».

Che aria tira nel partito?

«Massimiliano Fedriga ha appena detto la stessa cosa: voterà i tre candidati del Friuli-Venezia Giulia».

matteo salvini roberto vannacci

Il governatore che molti danno come il successore di Salvini.

«Sì, darà la preferenza solo a esponenti del partito. E come lui in precedenza anche il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e quello al Senato Massimiliano Romeo si erano espressi allo stesso modo».

Anche l’assessore veneto Roberto Marcato l’ha appena dichiarato.

«Sì, ha detto che Vannacci non c’entra nulla con noi. Vero».

[…] Non era quasi mai successo che il suo partito candidasse un acchiappavoti da fuori.

«[…] Mai successo. Io ho 34 anni di militanza nel partito, conservo la prima tessera, avevo 17 anni, s’immagini se alla mia età voto uno che viene da fuori».

matteo salvini e massimiliano fedriga

Perché Salvini l’ha imposto? Perché vale un paio di punti sicuri?

«Lo chieda a lui. Avrà le sue ragioni».

Lei il 25 aprile sui social ha ricordato di essere antifascista.

«Sono anche anti comunista. Sono per la democrazia».

Umberto Bossi era antifascista.

«Ed è stata una delle ragioni per cui mi sono iscritto alla Lega».

Vannacci dice che le vostre critiche non lo toccano.

«Affari suoi» .

Non le dà fastidio?

roberto vannacci si tuffa a viareggio 5

«Continua a dire che della Lega non gliene frega niente, la cosa è reciproca».

La Lega quindi non è di destra?

«Io ho avuto un nonno picchiato dai fascisti a Pavia. La mia famiglia ha un’altra storia».

[…] Come spiegherà in seno al partito la sua ribellione?

«Semplicemente voto uno che si è fatto il mazzo».

2. CROSETTO-LEGA, SCONTRO SU VANNACCI STRAPPO FEDRIGA: «IO NON LO VOTERÒ»

Estratto dell’articolo di M.A. per “il Messaggero”

roberto vannacci si lancia con il paracadute

Il governatore friulano Fedriga, un big come l'ex ministro Centinaio, un esponente importante come Marcato e tanti altri della Lega non solo dicono che il generale Roberto Vannacci non lo votano ma non lo faranno votare.

E' caos sul Carroccio per la candidatura ovunque - e da toscano nel Centro Italia è capolista - del generale contestatissimo su cui Salvini punta assai. Spera di intercettare […] circa 800mila voti in più per la Lega (ovvero intorno al 3 per cento a livello nazionale, se votassero i 24 milioni delle Politiche 2022), in modo da superare Forza Italia.

Ma sono pochi i messaggi di benvenuto al generale. Fioccano i dubbi. Fedriga: «Sono molto contento dei tre candidati del Friuli Venezia Giulia e sono possibili solo tre preferenze».

ROBERTO VANNACCI

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è sarcastico: «Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l'esercito». E «Vannacci ha lo stesso senso dello Stato di Salvini». Frase he ha fatto arrabbiare il vice di Salvini, Andrea Crippa: «Visto che Crosetto ha tanto seguito nelle Forze Armate e in un'azienda come Leonardo - si candidi e si misuri in una campagna elettorale difficile e dispendiosa». Pure Vannacci non prende bene le parole di Crosetto: «Il sarcasmo lo lascio al ministro».

[…] Hanno fatto di tutto, i capigruppo Romeo e Molinari, per convincere Salvini a non candidarlo. «Speriamo di candidare anche qualcuno della Lega...», ironizza Paolo Grimoldi, coordinatore del Comitato Nord. «Sono problemi loro, io non ho la tessera della Lega», taglia corto Vannacci, che corre da «indipendente» e immaginava di essere capolista in più di una circoscrizione ma in quel caso sarebbe successo il finimondo.

ROBERTO VANNACCI - FABIO FILOMENI

Ma nel mondo conservatore, e dei no-vax e della destra anche estrema, Vannacci tira. La sua candidatura è diventata trend su X. La sua pagina Fb ha oltre 17mila follower. A curare la campagna elettorale saranno i collaboratori del suo gruppo chiamato «Il mondo al contrario». Lo presiede Fabio Filomeni, colonnello in pensione e con lui il piacentino Norberto De Angelis, ex giocatore di football americano e atleta paralimpico e due calabresi Bruno Spatara, con un passato in Forza Nuova, e Vittorio Gigliotti, anima del filorusso Cantiere Laboratorio.

massimiliano fedriga intervistato foto di bacco roberto vannacci foto di Massimo Sestini PER CHI roberto vannacci roberto vannacci foto di Massimo Sestini per chi FABIO FILOMENI roberto vannacci alla casa del boia di livorno