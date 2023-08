VANNACCI, LI MORTACCI! IL GENERALE CON IL SUO LIBRO “IL MONDO AL CONTRARIO” AVREBBE INCASSATO CIRCA MEZZO MILIONE DI EURO – IL PARA’ È RIUSCITO A MONETIZZARE LA POLEMICA E ORA PENSA A UN FUTURO IN POLITICA – PER EVITARE CHE AMAZON CENSURI IL LIBRO POTREBBE ESSERE PUBBLICATO CON LA CASA EDITRICE DI FRANCESCO GIUBILEI, EX CONSIGLIERE CACCIATO DA SANGIULIANO DOPO CHE UNA SUA FONDAZIONE HA INCASSATO 46MILA EURO DELLO STESSO MINISTERO PER CUI LAVORAVA...

Estratto dell'articolo di Federico Capurso per "la Stampa"

Il mondo della destra continua a ronzare intorno al generale Roberto Vannacci. Lo difende, accarezza l'idea di una sua candidatura politica, cerca di mettere un bollino d'area sul libro "Il mondo al contrario", nonostante l'accusa di contenere frasi di natura omofoba e razzista.

Così, forte del caso editoriale (che gli avrebbe già fatto guadagnare quasi mezzo milione di euro) e dei corteggiamenti politici ricevuti, Vannacci punta i piedi di fronte all'inchiesta sommaria aperta dallo Stato maggiore dell'esercito: «Non faccio nessun passo in dietro dice perché non riconosco le accuse che mi sono state mosse: di essere stato offensivo o lesivo della dignità di alcuno». […]

Vannacci ora cerca di spiegare, «se avessi un figlio gay lo accetterei», assicura. E torna anche su Egonu, «intelligentissima e bravissima», ma «quando io vedo una persona che ha la pelle scura non la identifico immediatamente come appartenente all'etnia italiana. Non perché sono razzista, ma perché da ottomila anni l'italiano stereotipato è bianco».

Al di là di queste sue uscite, però, il sospetto che inizia a circolare in Parlamento è che la carriera politica del generale stia per prendere piede soprattutto nel solco dell’antioccidentalismo e dell'appoggio dell'intervento russo in Ucraina. In un'intervista a HuffPost descrive, come fatto nel libro, che quella russa è “una società ordinata. Mosca, nonostante abbia 13 milioni di abitanti, è una città pulita.” […]

E le anime moderate della maggioranza, dentro Forza Italia e in misura ben più esigua in Fratelli d'Italia, concordano che il generale stia «lasciando deliberatamente le sue impronte in bella vista. Neanche Putin definirebbe così la sua Russia». E il tour per presentare il suo libro - ragionano - potrebbe trasformarsi nell'avvio di una campagna politica portata avanti indossando ancora la divisa dell'esercito.

Anche l'idea di pubblicarlo con una casa editrice, per evitare che Amazon lo cen-suri, viene visto come «il tentativo di prolungare il dibattito intorno a sé il più a lungo possi-bile, per poi raccogliere l'offerta di una candidatura». Chi lo ha cercato per prima è la casa editrice "Il Cerchio" ma ora interviene anche "Nazione Futura", guidata da Francesco Giubilei, che fino a poche settimane fa era consigliere del ministro Gennaro Sangiuliano. […]

