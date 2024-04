DAGOREPORT

roberto vannacci

È bufera nella Lega per le continue minchiate del generale al contrario, che la disperazione di Salvini ha candidato alle europee. Oggi, al solito profluvio di banalità e frasi mal-destre (“Mussolini è uno statista”) pronunciate in un'intervista a "La Stampa", l’incursore paracadutato in politica ne ha aggiunta un’altra: le classi separati per i disabili (fregandosene che è leghista il ministro della disabilità).

Una proposta talmente allucinante da far sbiancare pure CEI e Fdi. Ma il peggio deve ancora arrivare: i leghisti sono infatti convinti che una volta eletto, in barba a Salvini, Vannacci lancerà un proprio partito a destra di tutte le destre.

MATTEO SALVINI GIANCARLO GIORGETTI

GIORGETTI, VANNACCI NON È DELLA LEGA

(ANSA) - Il ministro Giancarlo Giorgetti è tranchant, Roberto Vannacci "non è della Lega" risponde a chi gli chiede un commento sulla candidatura del generale alle europee. Giorgetti è a Varese, nella sede della Lega per sostenere la candidatura di Isabella Tovaglieri. "Lei - invece fa notare - è una candidata figlia di questa terra, sente quello che pensa la gente, serve il territorio". Vannacci no, gli fanno notare. "Frase corretta e contiene già la risposta". Sulle dichiarazioni recenti di Vannacci Giorgetti replica solo seccamente: "non condivido".

LA CANDIDATURA DI VANNACCI - VIGNETTA BY GIANNELLI

VANNACCI E LE CLASSI SEPARATE PER DISABILI, È BUFERA. LA CEI: “PAROLE CHE CI RIPORTANO AGLI ANNI BUI”. LA LEGA: “PARLA DA INDIPENDENTE”. ABODI: “SIAMO AGLI ANTIPODI”

Estratto dell’articolo di Giampiero Maggio per www.lastampa.it

Bufera dopo le parole del generale Roberto Vannacci. «Un disabile, però, non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei cento metri». Vannacci, ora candidato nelle fila della Lega per le prossime Europee, rilasciate in un’intervista a La Stampa vorrebbe organizzare classi di scuola apposite per i ragazzi disabili. E il polverone […] è servito.

Sul caso intervengono dall’opposizione, ma anche all’interno della stessa maggioranza di governo le reazioni sono moltissime. E della vicenda parla anche la Cei. A intervenire è il vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, monsignor Francesco Savino: «Pur nel rispetto di ogni opinione e di ogni scelta politica qui è in gioco una visione culturale della vita. Queste affermazioni ci riportano ai periodi più bui della nostra storia. Mi permetto di dire, con Papa Francesco, che l'inclusione è segno di civiltà».

MATTEO SALVINI E ROBERTO VANNACCI - MEME BY EDOARDO BARALDI

E in qualche modo prende le distanze la Lega: «Vannacci è un candidato indipendente che potrà portare il proprio contributo e raccogliere voti di opinione fuori dal tradizionale bacino della Lega. Salvini ha chiuso liste competitive, di alto valore dove, ovviamente, non mancano leghisti doc, europarlamentari uscenti ed esponenti della società civile, con un'ampia rosa di candidati. In vista delle europee l'offerta politica della Lega agli elettori è seria e completa, all'insegna delle libertà e del desiderio di cambiare questa Europa». Così fonti del Carroccio.

MATTEO SALVINI - VLADIMIR PUTIN - ROBERTO VANNACCI - MEME BY EDOARDO BARALDI

«Le parole del generale Vannacci sulle classi separate per i bambini disabili? Da un lato mi auguro che si sia espresso male, dall'altro, al di là del rispetto che porto per la posizione di tutti, siamo agli antipodi. Ogni altro commento è superfluo». E' il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della Conferenza programmatica FdI a Pescara a sottolineare così che si tratta di «concetti non condivisibili, lontani anni luce dal punto di vista culturale e morale».

Abodi assicura che quelle del generale neo candidato alle Europee per la Lega sono idee che «non incidono minimamente nelle politiche di governo, che vanno esattamente nell'altra direzione, quella dell'inclusione e del rispetto come principio supremo. Finché quindi rappresentano posizioni individuali, rimangono all'interno di una dialettica del partito che lo candida, e anche della dialettica con la propria coscienza che è un tema che bisogna sempre saper allenare».

ALESSANDRA LOCATELLI

E a chi gli chiede se Salvini dovrebbe prendere le distanze da queste dichiarazioni, l'esponente di governo risponde dicendo che «non mi permetto di dire quello che dovrebbe fare il segretario di un altro partito».

[…] E il mondo della scuola prende le distanze dal Vannacci. «In riferimento alla recente intervista del Generale Vannacci riguardo alla disabilità, ci siamo trovati di fronte a delle dichiarazioni che sfidano i principi fondamentali di inclusione e dignità umana. Le parole di Vannacci, che propone la separazione dei ragazzi con disabilità dai normodotati, hanno destato il nostro grande stupore» dicono l'onorevole Luciano Ciocchetti, vice presidente XII Commissione Affari Sociali e l'assessore al sociale della Regione Lazio Massimiliano Maselli.

[…] Ritiene «gravissime» le affermazioni di Roberto Vannacci, il presidente dell'Associazione italiana persone down, Gianfranco Salbini. "Ribadiamo il nostro impegno - fa sapere Salbini - per difendere i diritti delle persone con disabilità e per promuovere un'educazione inclusiva e rispettosa della diversità. Le recenti dichiarazioni del generale Vannacci sulla possibilità di reintrodurre classi speciali rappresentano un serio rischio per l'inclusione scolastica, valore imprescindibile per una società civile e avanzata. Le sue affermazioni non solo vanno contro i principi di uguaglianza e i diritti umani, ma rappresentano anche una violazione della Convenzione Onu, che è legge dello Stato italiano».

ROBERTO VANNACCI alessandra locatelli Sylvie Lubamba - ROBERTO VANNACCI ROBERTO VANNACCI A UN GIORNO DA PECORA salvini vannacci