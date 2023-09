VANNACCI, MA LI MORTACCI! IL PIDDINO PIERLUIGI BERSANI VA ALL’ATTACCO: “SE È POSSIBILE DARE DELL’ANORMALE A UN OMOSESSUALE, È POSSIBILE ANCHE DARE DEL COGLIONE A UN GENERALE?” – INTANTO IL DISCUSSO LIBRO DI VANNACCI SARÀ PUBBLICATO DALL’EDITORE MORGANTI CHE SPIEGA: “STIAMO DIFENDENDO UNA POSIZIONE DI FONDO, FINCHÉ CI SAREMO NOI NESSUNO POTRÀ CANCELLARE PREVENTIVAMENTE LE IDEE DI CHI LA PENSA IN MANIERA DIVERSA” – VIDEO

Ha trovato un editore il discusso libro del generale Roberto Vannacci, che contiene insulti su omosessuali e migranti. L'ex capo della Folgore, con ruoli di responsabilità nelle forze speciali (rimosso dall’incarico il 18 agosto), ha trovato una casa editrice pronta a pubblicare e diffondere il suo testo (autoprodotto), Il mondo al contrario.

Ospite di Francesco Borgonovo per il programma Punto e Accapo su Radio Rai, Morganti ha spiegato la scelta: «Penso che in Italia si stia diffondendo pericolosamente questa tendenza alla censura preventiva delle idee tipicamente americana, essendo una barbarie la cultura della cancellazione, noi abbiamo pensato di curare il libro del generale per farlo uscire in libreria e dare a tutti la possibilità di leggerlo, tutelandoci ovviamente dal punto di vista legale.

A detta di autorità competenti, nel libro non ci sono affermazioni discriminatorie o violente, se certe cose possono dirle Saviano e la Murgia, sul fronte opposto può dirle anche il generale Vannacci. Noi come ‘Il Cerchio’ stiamo difendendo una posizione di fondo, finché ci saremo noi nessuno potrà cancellare preventivamente le idee di chi la pensa in maniera diversa».

