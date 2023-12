4 dic 2023 09:21

VANNACCI, IL NEMICO A DESTRA - GIORGIA MELONI TEME CHE IL GENERALE POSSA CANDIDARSI ALLE EUROPEE CON LA LEGA, PORTANDO VIA VOTI A FRATELLI D’ITALIA, RINFACCIANDO ALLA DUCETTA DI ESSERSI RAMMOLLITA ENTRANDO A PALAZZO CHIGI - L’INCARICO DI CAPO DI STATO MAGGIORE DEL COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DELL'ESERCITO PER VANNACCI NON E’ UNA “PROMOZIONE”: L'ESERCITO NON POTEVA DEMANSIONARLO, VISTI I GRADI, E AVRÀ DUE SUPERIORI A CUI RISPONDERE - NON SOLO: CON L’INCARICO, VANNACCI NON POTRA’ FRIGNARE DI ESSERE STATO MESSO DA PARTE PER LE SUE IDEE “SCOMODE”