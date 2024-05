VANNACCI NON È ELEGGIBILE! NEL CENTRO ITALIA, DOVE LA LEGA LO HA SCELTO COME CAPOLISTA, A BLOCCARE IL GENERALE E’ IL CODICE MILITARE – LA LEGGE NON CONSENTE DI PRENDERE PARTE ALLE ELEZIONI (EUROPEE INCLUSE) AGLI UFFICIALI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO NELLA CIRCOSCRIZIONE E VANNACCI PRIMA DI SCENDERE IN CAMPO ERA STATO NOMINATO CAPO DI STATO MAGGIORE DI COMFOTER ESERCITO CON SEDE A ROMA - I PALETTI POSTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA GUIDATO DA CROSETTO, GRANDE NEMICO DEL GENERALE, SULLE CANDIDATURE.

“Se si può candidare qualcuno che è in carcere con accuse gravissime, perché non si può candidare chi ha difeso la patria? Io e Vannacci vorremmo semplicemente che uscire di casa la sera non fosse pericoloso come accade oggi anche per colpa dell'immigrazione di massa”. Lo ha dichiarato questa mattina a Mattino Cinque News il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo sulla candidatura alle europee del generale Roberto Vannacci, che tante divisioni sta provocando anche all’interno del Carroccio.

A sostenere che la candidatura dell’ufficiale, il quale prima di scendere in campo era stato nominato Capo di Stato Maggiore di Comfoter Esercito con sede a Roma, non è solo un problema politico ma è soprattutto un problema legale è però direttamente il Codice sull'Ordinamento Militare e non, come ha affermato Il Capitano, “qualche giornalista di sinistra”.

In base al Codice e alla Guida tecnica del Ministero della difesa, l’ufficiale non potrebbe candidarsi nella circoscrizione Centro Italia, dove la Lega lo ha scelto come capolista, essendo la zona dove ha operato in data immediatamente precedente alla candidatura, anche se attualmente è sospeso dal servizio. Un particolare che conferma l’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di diritto militare presso la Link Campus University di Roma.

In base al Codice militare chi si trova nella situazione di Vannacci è ineleggibile e sarebbe sufficiente un ricorso di qualsiasi interessato per farlo decadere se eletto. Vedendo poi la guida del ministero della Difesa, sembra che il Viminale non si sia interfacciato con il dicastero retto da Guido Crosetto visti i paletti posti dalla Difesa sulle candidature.

“Per il militare esistono dei limiti legislativi alla possibilità di presentare la propria candidatura elettorale. L’articolo 1485 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede espressamente delle cause di ineleggibilità al Parlamento richiamando il d.p.r. 361/57. Tra queste il d.p.r. 361/57 prevede espressamente all’articolo 7 lett. h) l’ineleggibilità degli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale”, assicura l’avvocato Strampelli.

C’è poi il problema della Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare del Ministero della Difesa, edizione 2023, che sancisce espressamente, richiamando il dettato dell’articolo 7 del d.p.r. 361/57, che “ai sensi dell’articolo 1485 del Codice dell’Ordinamento Militare, l’ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi con sede istituzionale in Stati Esteri”.

Cosa fare dunque? Per l’avvocato Strampelli “in questi casi sarebbe opportuna un’interlocuzione degli organi tecnici del ministero della Difesa in grado di fornire agli uffici elettorali i necessari chiarimenti su una materia così complessa come quella del diritto militare anche nelle sue implicazioni più ampie con il diritto di voto passivo”.

