VANNACCI E SALIS, CECCHI PAONE E CAPITANO ULTIMO: TUTTI I CANDIDATI “VIP” ALLE EUROPEE – FRATELLI D’ITALIA SCHIERA “DETTA GIORGIA” COME CAPOLISTA IN TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI, MENTRE LA LEGA RICORRE AL "GENERALE AL CONTRARIO" SOLO AL CENTRO E AL SUD – IL PD FA MANBASSA DI GIORNALISTI (LUCIA ANNUNZIATA E MARCO TARQUINIO), AVS DEGLI EX SINDACI: IGNAZIO MARINO, MIMMO LUCANO, LEOLUCA ORLANDO – RENZI SI PIAZZA ULTIMO IN QUATTRO CIRCOSCRIZIONI: “SE ELETTO ANDRÒ AL PARLAMENTO EUROPEO”. OCCHIO: POTREBBERO VOTARLO SOLO PER SPEDIRLO LONTANO DALL’ITALIA…

Estratto dell’articolo di Renato Benedetto per www.corriere.it

VOTA GIORGIA

Ci sarà «Giorgia» - come lei stessa ha chiesto di essere indicata sulla scheda - contro «Elly». Ma Meloni e Schlein, la premier e la segretaria del Pd, non sono le uniche leader di partito candidate alle Europee dell'8 e 9 giugno. In corsa anche Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia. Così come - seppure, ha detto, «controvoglia» - Carlo Calenda, leader di Azione. E pure Matteo Renzi (Italia viva), nella lista per gli Stati uniti d'Europa, ma in posizione defilata, ultimo.

ELLY SCHLEIN - GIUSEPPE CONTE - MEME BY EDOARDO BARALDI

E non è chiaro, parafrasando Moretti, se si noti di più chi c'è ma sta in disparte o chi non partecipa proprio, a queste Europee: Matteo Salvini e Giuseppe Conte, per citarne due, non hanno inserito il loro nome nelle liste della Lega e del Movimento 5 Stelle.

La sfida, in ogni caso, non si esaurisce tra i leader: da Marco Tarquinio e Lucia Annunziata per il Pd a Vittorio Sgarbi per Fratelli d'Italia, dal generale Vannacci (Lega) a Ilaria Salis (Alleanza Verdi Sinistra), ecco i nomi che si troveranno sulla scheda. […]

[…] La premier e leader di FdI, Giorgia Meloni, sarà capolista in tutta Italia. In via della Scrofa hanno lavorato fino all'ultimo per limare le liste. La presidente del Consiglio avrebbe voluto in campo anche Guido Crosetto, ma il ministro della Difesa ha ritenuto opportuno non candidarsi. Un Crosetto in lista c'è: è il nipote, Giovanni. E, a proposito di legami familiari, c'è anche Giovanna Giolitti, bisnipote di Giovanni.

VITTORIO SGARBI - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Tra le novità dell'ultima ora Vittorio Sgarbi: dopo l'addio al ruolo di sottosegretario alla Cultura, il critico, che ha mancato l'elezione al Senato nel 2022, punta a un posto da eurodeputato da indipendente nelle liste di FdI. «Una ricompensa dopo le dimissioni? No, servono voti e io li porterò», ha detto lui. In lista anche gli uscenti in cerca di una riconferma, come Nicola Procaccini e Carlo Fidanza. Nel Nordovest, scorrendo le liste, si trovano Mario Mantovani e Vincenzo Sofo. Nel Nordest Elena Donazzan, assessore in Veneto, Guglielmo Garagnani, presidente uscente di Confagricoltura, e Anna Olivetti, presidente di Federfarma.

ROBERTO VANNACCI MEME

[…] Forza Italia corre insieme a Noi moderati. Il leader azzurro, e ministro degli Esteri, Antonio Tajani sarà capolista in tutte le circoscrizioni, tranne che nelle Isole. Dove lo farà Caterina Chinnici, europarlamentare uscente (che però nel 2019 fu eletta con il Pd). Tra gli altri nomi in corsa, Letizia Moratti, già ministra e sindaca di Milano, Paolo Damilano, candidato primo cittadino (sconfitto) a Torino e l'ex leghista Roberto Cota nel Nordovest. […] Flavio Tosi nel Nordest, dove si candida anche Sandra Savino. Al Centro, tra i big, Renata Polverini e Alessandra Mussolini. Quest'ultima corre anche al Sud, dove si trovano pure Fulvio Martusciello e Isabella Adinolfi.

[…] Roberto Vannacci sarà capolista in due delle cinque circoscrizioni, al Centro e al Sud. Non, quindi, nelle circoscrizioni del Nord, dove il primo posto […] spetta a Silvia Sardone (Nordovest) e Paolo Borchia (Nordest). In lista anche le uscenti Gianna Gancia, […] moglie di Calderoli, e Anna Cisint, già sindaca di Monfalcone. Annalisa Tardino guiderà la lista della Lega nella circoscrizione Isole […]. Al centro, dietro a Vannacci, i nomi di Susanna Ceccardi, Claudio Borghi, Anna Cinzia Bonfrisco e Mirco Carloni. Al Sud, Aldo Patriciello.

lucia annunziata

[…] La leader Elly Schlein guiderà le liste del Partito democratico al Centro e nelle Isole. Gli elenchi dem alternano nomi della società civile accanto agli uscenti. Nella circoscrizione Nordovest ci sarà Cecilia Strada […], seguita dal capodelegazione uscente al Parlamento Ue Brando Benifei. Stefano Bonaccini […] sarà capolista nel Nordest, dove ci sarà anche Annalisa Corrado, e la giornalista Lucia Annunziata lo sarà al Sud, seguita dal sindaco di Bari Antonio Decaro e dall'eurodeputata uscente Pina Picierno. Diversi i big schierati al Centro: dietro Schlein, Nicola Zingaretti, Dario Nardella, Matteo Ricci e l'ex-direttore di Avvenire, Marco Tarquinio […].

Marco Tarquinio in abito medievale ad assisi

[…] Conte non correrà alle Europee e in cima alle liste del Movimento 5 Stelle si trova un mix di eurodeputati in cerca di riconferma e di volti della società civile: Maria Angela Danzì, al Parlamento Ue dal 2022 dopo essere subentrata a Eleonora Evi, e il fondatore del quotidiano La notizia Gaetano Pedullà nel Nordovest; l'uscente Sabrina Pignedoli e Ugo Biggeri, fondatore di Banca Etica, nel Nordest; l'ex attaccante della Nazionale di calcio e allenatrice Carolina Morace insieme all'ex eurodeputato Dario Tamburrano al Centro; l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico e Valentina Palmisano al Sud; Giuseppe Antoci, già presidente del Parco nazionale dei Nebrodi, e Cinzia Pilo nelle Isole.

[…] Matteo Renzi sarà candidato nelle liste per gli Stati Uniti d'Europa, il progetto che oltre Italia viva vede coinvolti +Europa, radicali, socialisti e Libdem. Sarà all'ultimo posto in quattro circoscrizioni su cinque: «E a differenza di quello che faranno gli altri - sottolinea - se sarò eletto io andrò al Parlamento europeo, a Strasburgo e a Bruxelles».

Sabrina Pignedoli

Dove punta al seggio anche Emma Bonino: «Ho deciso di raddoppiare il mio impegno, candidandomi nella testa di lista anche nella circoscrizione del Centro, oltre che capolista al Nordovest». […] La radicale Rita Bernardini nelle Isole. Nel Nordovest schierano invece Alessandro Cecchi Paone.

[…] I nomi di punta di Alleanza verdi sinistra sono quelli di Ilaria Salis, capolista nel Nordovest, […] e degli ex sindaci Ignazio Marino, Mimmo Lucano e Leoluca Orlando, tutti capaci di rubare voti ai concorrenti della sinistra, dal Pd ai 5 Stelle.

RENZI BONINO

[…] Oltre a Carlo Calenda, la lista Azione-Siamo europei candida, tra gli altri, l'ex ministra Elena Bonetti, il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, che ha fatto riaprire il caso sulla strage di Erba, Marcello Pittella e l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti […].

[…] Michele Santoro ha annunciato di aver raggiunto il numero di firme necessarie per presentare alle Europee le liste della sua Pace Terra Dignità: in lista, tra gli altri, l'attore Paolo Rossi e lo scrittore moldavo Nicolai Lilin. Alle prese con il nodo firme, invece, Democrazia sovrana e popolare di Marco Rizzo. Con la lista Sud chiama Nord di Cateno De Luca correrà anche l'ex ministro Roberto Castelli e il capitano Ultimo.