2 giu 2024 18:32

VANNACCI? A STRACCI! – IL GENERALE CANDIDATO DA SALVINI VIENE “RINNEGATO” PERSINO DAL PARTITO DI MARINE LE PEN - IL CAPOLISTA ALLE EUROPEE DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL, IL CHIACCHIERATO JORDAN BARDELLA, PRIMA HA AFFERMATO IN UN'INTERVISTA DI "NON CONOSCERE" IL GENERALE, POI, QUANDO L'INTERVISTATORE GLI HA CITATO ALCUNI VIRGOLETTATI "OMOFOBI" DI VANNACCI, HA PRESO LE DISTANZE DALLE SUE POSIZIONI: "NON SONO L'AVVOCATO DI QUESTO SIGNORE, NON CONDIVIDO QUESTE FRASI E LE CONDANNO"