VANNACCI TUA - ENRICO MENTANA ENTRA A GAMBA TESA SULLA POLEMICA IN MERITO AL LIBRO DEL GENERALE: “LA POLITICA CORRE DIETRO A UN BISLACCO COMPENDIO DI LUOGHI COMUNI RETROGRADI, SOLO PER LANCIARE SEGNALI AGLI ELETTORI” – NEL FRATTEMPO NELLA LIBRERIA "UBIK" DI TREVISO LA TITOLARE APPENDE UN CARTELLO: “SI INVITA LA GENTILE CLIENTELA A NON CHIEDERCI IL LIBRO DI VANNACCI" - IL 25 APRILE 2018, NELLA VETRINA DELLA STESSA LIBRERIA FU APPESO A TESTA IN GIÙ UN SAGGIO SU MUSSOLINI...

«Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci». È il cartello che Clara Abatangelo, titolare della Ubik di Castelfranco Veneto, Treviso, ha affisso sulla vetrina della libreria. Abatangelo ha spiegato di non poter «chiedere a un mio dipendente di spolverare o sistemare un libro che dice che è contro natura». Un cliente, lo scorso giovedì 17 agosto, si è rivolto alla Ubik castellana e «ci ha chiesto quel libro.

Essendo un testo autoprodotto - riprede la libraia - avrei potuto rispondere "nascondendo" il fatto che non lo avessi dietro a un problema tecnico, ma non mi è sembrato giusto. Io voglio dire come, anche se lo avessimo avuto in libreria, avrei mandato il cliente a comprarlo altrove. È indegno quello che c’è scritto nel libro: l’omofobia non è liberta di opinione». […]

Non è la prima volta, per altro, che le scelte etico-politiche di Clara Abatangelo sollevano polemiche. Una per tutti: il 25 aprile 2018, nella vetrina della Ubik fu appeso a testa in giù un saggio su Mussolini di Renzo De Felice. […]

