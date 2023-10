VANNACCI TUA! - MATTEO SALVINI INCONTRA VANNACCI IN BARBA AL MINISTRO CROSETTO, CHE HA MESSO IL GENERALE SOTTO INDAGINE DISCIPLINARE - I DUE SI SONO INCONTRATI TRE VOLTE NELLE ULTIME SETTIMANE E SI VEDRANNO ANCHE A FIRENZE NEI PROSSIMI GIORNI - VANNACCI SOGNA UNA CANDIDATURA ALLE EUROPEE MA SALVINI, INZIALMENTE FAVOREVOLE, ORA E’ PIU’ TIEPIDO: GIORGETTI E I GOVERNATORI SI OPPONGONO…

Estratto dell’articolo di Alessandro Mantovani e Giacomo Salvini per il “Fatto quotidiano”

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, non si cura dell’indagine disciplinare avviata dall’amministrazione guidata da Guido Crosetto nei confronti del generale Roberto Vannacci, autore di un libro (Il mondo al contrario) molto discusso per le tesi ai limiti dell’omofobia e del razzismo. Nelle ultime settimane, il leader della Lega ha incontrato per tre volte, in segreto, il generale e lo farà una quarta a Firenze nei prossimi giorni.

L’ultimo faccia a faccia è avvenuto lunedì a Monza quando le agende dei due si sono incrociate: Salvini si trovava nei comuni lombardi di Lissone, Concorezzo e Bovisio Masciago per sostenere la candidatura di Adriano Galliani alle elezioni suppletive di domenica […] mentre il generale era a Concorezzo per presentare il suo libro in un albergo dopo le proteste che lo avevano costretto a spostare l’evento fuori da Monza.

Così è stato il leghista a chiedere l’incontro al generale: una chiacchierata davanti a un caffè in confidenza in cui sono stati toccati anche temi relativi agli scenari internazionali e le prossime elezioni europee. Inoltre il leghista ha scherzato col generale ricordando che in Italia si può manifestare liberamente inneggiando ad Hamas, ma viene ancora “impedito a un generale dell’Esercito di esprimere le sue idee”.

Non è un mistero che Vannacci desideri candidarsi alle Europee […] Al generale piacerebbe Fratelli d’Italia, ma nel partito di Meloni c’è il veto di Crosetto, che certo non può essere sconfessato. La Lega, che inizialmente aveva aperto le porte a Vannacci, adesso è più tiepida: Salvini non vuole candidare figure ingombranti e Giancarlo Giorgetti e i governatori si oppongono. Resta l’imbarazzo nel governo per un vicepremier che incontra privatamente Vannacci portandogli il suo sostegno mentre quest’ultimo si trova sotto indagine disciplinare. […]