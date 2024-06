12 giu 2024 18:46

VANNACCI VUOLE FAR IMPAZZIRE GLI ALTRI CANDIDATI LEGHISTI – IL GENERALE SCRIBA, ELETTO IN TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI, TIENE SULLE SPINE GLI ESCLUSI CHE POTREBBERO ESSERE RIPESCATI: "QUALE SCEGLIERO’? L’EFFETTO SORPRESA È UNA CARATTERISTICA DELL’ARTE DELLA GUERRA. STO VALUTANDO..." – IN BASE ALLA SUA SCELTA UNO TRA ANGELO CIOCCA, PAOLO BORCHIA, SUSANNA CECCARDI, ALDO PATRICIELLO SARA’ ESCLUSO - "NON VOGLIO FARE IL SUCCESSORE DI SALVINI, MA TRASFORMARE QUEST'ONDA IN UNO TSUNAMI"