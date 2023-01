VATTI A FIDARE DEGLI ALLEATI – GLI SVEDESI ANNUNCIANO CHE DURANTE LA LORO PRESIDENZA DI TURNO DEL CONSIGLIO EUROPEO NON CI SARÀ ALCUN PATTO SULL’IMMIGRAZIONE. UN BEL CETRIOLONE PER GIORGIA MELONI, SOPRATTUTTO PERCHÉ A PRESSARE IL GOVERNO E CHIEDERE LA LINEA DURA NEL PAESE SCANDINAVO SONO I “DEMOCRATICI SVEDESI” DI JIMMIE AKESSON, CHE IN EUROPA FANNO PARTE DEI “CONSERVATORI E RIFORMISTI” DI CUI È PRESIDENTE LA DUCETTA ITALIANA…

1. MIGRANTI:FITTO, POSIZIONE DELLA SVEZIA NON È CONTRO L'ITALIA

(ANSA) – Le dichiarazioni dell'ambasciatore svedese "non solo non rappresentano una presa di posizione contro alcuno Stato membro specifico, tantomeno contro l'Italia, ma soprattutto non possono in alcun modo essere strumentalizzate politicamente a livello nazionale".

Così il ministro Raffaele Fitto ricordando che il dossier migranti "soprattutto grazie all'azione del presidente Meloni, è, per la prima volta, alla massima e urgente attenzione" della Ue e del prossimo Consiglio. L'intervista al Ft si riferisce "alla riforma strutturale del sistema di asilo", un dossier "molto complesso" con interessi nazionali "molto sentiti e diversi".

2. UE, LA DESTRA SVEDESE (ALLEATA DI MELONI) FRENA SULLA REDISTRIBUZIONE DEI MIGRANTI: “NESSUN ACCORDO DURANTE I NOSTRI 6 MESI DI PRESIDENZA”

Da www.ilfattoquotidiano.it

Durante la presidenza di turno del Consiglio europeo, a guida svedese, non ci sarà alcun Patto sull’immigrazione in Ue. L’annuncio arriva per bocca proprio dell’ambasciatore della rappresentanza permanente di Stoccolma a Bruxelles, Lars Danielsson, in un colloquio con il Financial Times. Una presa di posizione, quella del neonato governo svedese di destra, che lascia l’Italia e gli altri Paesi del Mediterraneo a gestire da soli i flussi provenienti dal Nord Africa.

Nell’agenda svedese per l’Ue c’è un maggiore sostegno all’Ucraina e realismo sul libero mercato per bilanciare chi cerca di inondare l’Europa di aiuti di Stato, ma nessuna intenzione di sostenere gli Stati che hanno a che fare con gli sbarchi dal Mediterraneo.

Un piano, quello dell’esecutivo di Ulf Kristersson, che non a caso non trova alcuna opposizione da parte dell’estrema destra euroscettica dei Democratici Svedesi, il cui appoggio esterno all’esecutivo è fondamentale per l’attuazione di riforme interne al Paese: “Probabilmente ci sono argomenti tabù per i Democratici di Svezia – ha spiegato l’ambasciatore lasciando trapelare che l’influenza del partito estremista si è fatta sentire – Ma io ricevo istruzioni dal governo”. A Bruxelles “non credo che le persone siano molto preoccupate”, ha aggiunto chiedendo di guardare ai risultati della presidenza svedese tra uno o due mesi.

Secondo Danielsson la presidenza dell’Ue porterà comunque avanti il lavoro legislativo per il nuovo patto migratorio: “Faremo sicuramente avanzare il lavoro – ha spiegato – con piena forza”. Ma “non vedrete un patto migratorio completato durante la presidenza svedese”.

Uno schiaffo per i Paesi del Sud e in particolar modo per il governo di Giorgia Meloni. I Democratici Svedesi di Jimmie Åkesson, infatti, fanno parte del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) del quale Fratelli d’Italia è uno dei partiti cardine. E sono proprio i Democratici Svedesi, nonostante l’amicizia che li lega alla formazione della presidente del Consiglio, almeno stando alle parole dell’ambasciatore di Stoccolma a Bruxelles, ad aver insistito affinché nessun patto sulle migrazioni venisse siglato in questi sei mesi di presidenza svedese.

