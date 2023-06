VE LO RICORDATE CASALINO A CAPOTAVOLA TRA MERKEL E MACRON? ECCO, NICOLA PORRO HA FATTO MEGLIO – DURANTE L’INCONTRO TRA ANTONIO TAJANI E ELON MUSK, IL GIORNALISTA DI MEDIASET SI SIEDE PER QUALCHE SECONDO AL TAVOLO ACCANTO AL MINISTRO DEGLI ESTERI (MANCO FOSSE UN SOTTOSEGRETARIO) - APPENA PORRO SI POGGIA SULLA SEDIA VIENE REDARGUITO E SI ALZA REALIZZANDO DI AVER FATTO UNA FIGURA DI PALTA - VIDEO!

il retroscena dell'incontro con Elon Musk...Nicola Porro che prima si siede a fianco di Tajani poi si accorge della 'gaffe' e si alza... ma a che titolo partecipa ad un incontro istituzionale? La verità è che sono campioni di figure di palta...#Elonmusk #Porro #Tajani #16giugno pic.twitter.com/KeL8qljLCs — Sirio (@siriomerenda) June 16, 2023

NICOLA PORRO AL TAVOLO CON ANTONIO TAJANI ED ELON MUSK

«Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose, di cybersecurity, di spazio, di Twitter, di libertà di informazione che in tante parti del mondo non c’è». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani sintetizza l’incontro con Musk negli uffici della presidenza del Consiglio a Palazzo Chigi. Il numero uno di Twitter e fondatore di SpaceX è arrivato in mattinata a bordo di una Tesla bianca, come testimoniano i video.

Più tardi, nel pomeriggio, ha poi visto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Musk – che è impegnato in un tour in Europa, e nei prossimi giorni andrà in Francia dove è atteso dal presidente Emmanuel Macron per discutere di veicoli elettrici – ha avuto un dialogo anche con il giornalista Nicola Porro. Quest’ultimo ha, infatti, condiviso uno scatto su Twitter che li ritrae insieme sorridenti.

