LE VECCHIE ABITUDINI SONO DURE A MORIRE - MATTEO RENZI È DIRETTORE DI UN GIORNALE, MA NON HA PERSO LA SUA PASSIONE PER LE QUERELE – QUESTA VOLTA VUOLE CITARE IN GIUDIZIO BIANCA BERLINGUER CHE, NELLA SUA INTERVISTA AL “FATTO QUOTIDIANO” DI OGGI, HA RIVELATO: "QUANDO ERO DIRETTORE DEL TG3 RENZI RICHIEDEVA DUE SERVIZI AL GIORNO, UNO CONTRO I 5 STELLE ED UN ALTRO CONTRO BERSANI. VEDO CHE OGGI..."

RENZI BERLINGUER

(ANSA) - "Il Senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la dottoressa Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano". E' quanto si legge in una nota di Italia Viva. In un passaggio dell'intervista rilasciata al Fatto, l'ex conduttrice di Carta Bianca afferma:

bianca berlinguer matteo renzi

"Il fatto che io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un'equazione. Che allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica. In particolare era stata la pretesa di Matteo Renzi: quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorni, uno contro i 5 stelle ed un altro contro Bersani. Vedo che oggi il suo giornale attacca me ed altri perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi".

MATTEO RENZI BIANCA BERLINGUER matteo renzi bianca berlinguer