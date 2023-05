IL VECCHIO JOE BIDEN "MANGIA COME UN BAMBINO" – IL PRESIDENTE AMERICANO LITIGA QUOTIDIANAMENTE CON LA MOGLIE, CHE LO VUOLE TENERE A STECCHETTO: LA FIRST LADY STA PROVANDO A FARGLI MANGIARE CIBI PIÙ SANI PER TENERLO IN SALUTE, MA LUI INSISTE CON I PANINI AL BURRO DI ARACHIDI, LA PIZZA E IL GELATO – INTANTO IL SUO GRADIMENTO CALA VERTIGINOSAMENTE, PROPRIO PER LE PREOCCUPAZIONI SULLA SUA LUCIDITÀ E SALUTE – L’ANEDDOTO: A UNA CENA PRIVATA ALLA CASA BIANCA UNA VOLTA…

joe biden mangia un panino

Estratto dell’articolo di Valeria Robecco per “il Giornale”

La sfida all’età di Joe Biden in vista della campagna elettorale per la rielezione alla Casa Bianca passa anche dalla dieta. Con grande frustrazione del presidente americano, che a pesce e verdure preferisce piatti più appetitosi con una predilezione particolare per pizza e gelato.

Secondo il sito Axios, al 1600 di Pennsylvania Avenue è in corso un braccio di ferro tra Biden e la first lady Jill che - insieme ad alcuni stretti collaboratori spinge il marito a mangiare in maniera più sana nel tentativo di mantenerlo in salute per la nuova campagna elettorale.

Anche perché l’età del comandante in capo, che a 80 anni è il presidente più anziano della storia americana (ma se venisse rieletto ne avrebbe 86 alla fine del secondo mandato) è un vulnus non indifferente. Secondo l’ultimo sondaggio di Washington Post e Abc News, il gradimento di Biden è crollato nuovamente ai minimi, con sempre più elettori che mostrano dubbi sulla sua lucidità.

joe biden con la moglie jill

Il suo indice di approvazione è al 36%, in calo rispetto al 42% di febbraio, mentre la disapprovazione è al 56%, incluso un 47% che disapprova il suo lavoro «fortemente». E in una eventuale sfida contro Donald Trump alle elezioni del prossimo anno, Biden otterrebbe il 42% delle preferenze contro il 49% del predecessore.

A pesare sembra essere proprio la questione dell’età: per il 63% infatti l’attuale presidente Usa non ha più «l’acutezza mentale» per svolgere il suo ruolo, un tasso in aumento rispetto al 43% del 2020 e al 54% di un anno fa. Pur se Trump non è molto più giovane - inizierebbe il suo secondo mandato a 78 anni contro gli 82 di Biden - la maggior parte degli americani (il 54%) ritiene che abbia le capacità mentali per stare nello Studio Ovale.

JOE BIDEN MANGIA SCHIFEZZE - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

E così, la first lady Jill vuole tentare anche la carta del cibo sano e del movimento per tenere in forma il marito. Anche perché, stando ad alcuni consiglieri, Biden mangia «come un bambino»: i suoi piatti preferiti comprendono panini con burro d'arachidi e marmellata, sandwich con pancetta, lattuga e pomodori, pizza, biscotti, spaghetti con burro e pomodoro, e gelato. Nel suo libro di memorie pubblicato lo scorso anno, sua sorella Val ha raccontato di aver partecipato a una cena privata alla Casa Bianca dove la first lady aveva scelto un menu di salmone e verdure.

joe biden mangia pizza

«Dannazione, mi fa mangiare sempre questa roba sana», avrebbe detto Biden, riferendosi alla moglie. […] Per tenersi in forma il presidente fa esercizi ogni mattina con un personal trainer e fisioterapista, ma ha ammesso che alla sua età è tutto più complicato: «Se lascio perdere la ginnastica per una settimana lo sento», ha confessato, ricordando che invece una volta «nulla sarebbe cambiato». […]

