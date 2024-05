5 mag 2024 17:44

VEDIAMO SE ADESSO "BIBI" PRESTA ASCOLTO - LA SCORSA SETTIMANA L'AMMINISTRAZIONE BIDEN HA BLOCCATO UNA SPEDIZIONE DI MUNIZIONI USA IN ISRAELE - LO SCRIVE AXIOS CITANDO DUE ALTI FUNZIONARI ISRAELIANI. SI TRATTA DELLA PRIMA VOLTA DAL 7 OTTOBRE E LA MOSSA HA SOLLEVATO PREOCCUPAZIONI NEL GOVERNO ISRAELIANO - MA IL POVERO BIDEN NON SOLO DEVE AFFRONTARE ASPRE CRITICHE IN PATRIA, PER IL SUO SOSTEGNO INCONDIZIONATO A ISRAELE, MA SI RITROVA ANCHE UN NETANYAHU OSTINATO CHE NON ASCOLTA GLI APPELLI DELLA CASA BIANCA…