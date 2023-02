I VELENI DI FERRONI - A ELEZIONI REGIONALI IN CORSO, NEL LAZIO E IN LOMBARDIA, COSA HA FATTO IERI IL PRESIDENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA STEFANO BONACCINI? SI È DATO ALLO SPORT – IN RAI C’ERA UN PERSONAGGIO PERFETTO, MA INSOSPETTABILE, PER CELEBRARE IL “GIORNO DEL RICORDO”, PER NON DIMENTICARE I MASSACRI DELLE FOIBE. DI CHI SI TRATTA? DI ALESSIA MARCUZZI! “UNA SUA PAROLA DOVEVA ESSERCI, VISTO CHE PER METÀ È TRIESTINA, GRAZIE AL PADRE, EUGENIA…”

A elezioni regionali in corso, nel Lazio e in Lombardia, cosa ha fatto ieri il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini? Si è dato allo sport. Pallacanestro, calcio, ciclismo, atletica, pallavolo, tennis, rugby, baseball, motociclismo e automobilismo: tante le numerose le discipline presenti, comprese alcune particolarità e new entry come lo scacchipugilato, con i campionati mondiali che si svolgeranno dal 28 ottobre al 2 novembre a Riccione.

E a settembre i mondiali di canottaggio Dragon Boats a Ravenna e gli Europei di volo a vela acrobatico, a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Un cartellone che ha già visto svolgersi le Final Four di Coppa Italia femminile di pallavolo, ovviamente all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, e le Final Eight di Coppa Italia maschile e femminile di pallamano a Rimini. E, sempre a Bologna, lo spettacolo del pattinaggio artistico su ghiaccio di Bol On Ice. […]Roba da far concorrenza al presidente del Coni Giovanni Malagò.

In Rai se ne sono accorti quando il "Giorno del ricordo" era già passato. Peccato, perché per la solennità che è stata ideata per non dimenticare i massacri delle foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria poteva essere un personaggio perfetto: ed ha anche partecipato al Festival di Sanremo, grazie alla trasmissione di Fiorello che chiudeva, da Roma, la kermesse. Di chi si tratta? Di Alessia Marcuzzi. “Una sua parola sulla giornata doveva esserci”, dicono a viale Mazzini, “visto che per metà è triestina, grazie al padre, Eugenio”. Sarà per la prossima volta.

