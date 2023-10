VELENI, LAUREE, BUONUSCITE E VENDETTE: CONFINDUSTRIA È NEL CAOS – CRESCE IL MALCONTENTO PER L'OPERATO DEL PRESIDENTE USCENTE, CHE HA RIMOSSO DI COLPO LA DIRETTRICE GENERALE, FRANCESCA MARIOTTI: SI PARLA DI UNA LETTERA IN CUI FORMALIZZARE IL "DISAGIO" – AL POSTO DI MARIOTTI, INTANTO, ARRIVERÀ RAFFAELE LANGELLA, UN AMBASCIATORE CHE DOVRÀ NEGOZIARE CON IL SUO DATORE DI LAVORO (LO STATO) SU MANOVRA E RIFORME – CHI SUCCEDERÀ AL BUON BONOMI? CON QUESTO CASINO, I CANDIDATI DI ALTO PROFILO SCAPPANO…

Estratto dell’articolo di Andrea Ducci per il “Corriere della Sera”

carlo bonomi - assemblea confindustria 2023

Non c’è pace sotto il cielo di Viale Dell’Astronomia. Si avvicina il ricambio al vertice e parte la guerra dei veleni incrociati. Il presidente Carlo Bonomi, che si apprestava a prendere la guida della Luiss, l’università degli industriali, ha dovuto fare un passo indietro dopo l’introduzione […] di una legge che richiede la laurea a chi guida un’università. Appena il tempo di chiudere la questione con la nomina alla presidenza di un manager, Luigi Gubitosi, e lunedì scorso la rimozione a sorpresa della direttrice generale, Francesca Mariotti.

Mariotti al momento è formalmente a disposizione della struttura, non ha quindi ricevuto una lettera di licenziamento, ma è stata rimossa sia dal ruolo di responsabile dell’area Fisco, sia da quello di direttrice generale a cui l’aveva chiamata lo stesso Bonomi e da cui in ogni caso sarebbe decaduta alla fine del mandato del presidente. Bonomi […] ha spiegato che si era «rotto il rapporto di fiducia». E […] ha detto che «parlano i fatti».

In assenza di una versione ufficiale, a fornire una ricostruzione di quanto accaduto sono i rumors trapelati da Viale dell’Astronomia: Mariotti non avrebbe assecondato l’idea di dare una buonuscita a un’altra dirigente, la direttrice della comunicazione arrivata un paio d’anni fa, Alessia Magistroni. Buonuscita consueta o meno, c’è chi dice, ma trovare conferme è difficile, che in realtà sarebbe pronta ad andare in Fiera di Milano, dove Bonomi è presidente. Realtà o soltanto illazioni? Difficile dirlo.

Secondo altre versione alla direttrice sarebbe stato rimproverato di non aver saputo neutralizzare gli effetti su Confindustria della norma sulle università. Mentre c’è chi dice che sarebbero mancati i controlli proprio sull’università stessa.

Dopo la rottura del rapporto fiduciario con Mariotti è […] rimasta scoperta una casella nell’organigramma di Confindustria: la figura del responsabile delle politiche fiscali nel periodo in cui con il governo si dovrebbero discutere la manovra e la riforma fiscale. Anche se Mariotti sarà comunque rimpiazzata da Raffaele Langella, ambasciatore in distacco dal ministero degli Esteri che resterà in carica per un semestre.

Voci, rumors, il tutto con sullo sfondo il ricambio alla guida dell’organizzazione. Pochi escono allo scoperto. Anzi, nelle ultime ore è circolata l’ipotesi tra alcune categorie e territoriali di formalizzare il disagio in una lettera. Ipotesi che però non si è concretizzata.

Se qualcosa emergerà, forse accadrà al consiglio generale di mercoledì 25 ottobre. […] Una certezza però c’è già: più crescono le tensioni, più si defilano le candidature di alto profilo alla presidenza.

