19 mag 2023 18:34

IL VELENO DI PUTIN ARRIVA ANCHE IN EUROPA - “MAD VLAD” AVREBBE ORDINATO DI FAR FUORI L’EX AMBASCIATORE AMERICANO IN UCRAINA, JOHN HERBST, UTILIZZANDO SOSTANZE VELENOSE. SECONDO IL SITO INVESTIGATIVO RUSSO “AGENTSTVO”, I SERVIZI SEGRETI DI MOSCA AVREBBERO CERCATO DI UCCIDERE NELLO STESSO MODO ANCHE DUE GIORNALISTE RUSSE IN GERMANIA – SE QUESTO VENISSE CONFERMATO SAREBBE L’ENNESIMA PROVA CHE...