IL METODO DRAGHI – BELPIETRO GODE PER LE NOMINE BY SUPERMARIO: “STA CADENDO TUTTO IL SISTEMA DI POTERE CHE GIUSEPPE CONTE AVEVA SCHIERATO IN DUE ANNI E MEZZO A PALAZZO CHIGI. VIA ARCURI, VIA VECCHIONE, VIA FABRIZIO PALERMO. IL PREMIER FA SECCHI UNO A UNO I DIECI PICCOLI INDIANI DEL PRECEDENTE GOVERNO” – LA STRATEGIA DI MARIOPIO NON È IL TRADIZIONALE ESERCIZIO DI POTERE, MA HA COME OBIETTIVO LA MESSA IN SICUREZZA DEL “SISTEMA ITALIA” PER NON FARE PASSI FALSI CON IL RECOVERY PLAN