LA VENDETTA DI ORBAN – IL PREMIER UNGHERESE, CHE HA PERMESSO L’OK ALL’ADESIONE DELL’UCRAINA NELL’UE NON VOTANDO AL CONSIGLIO EUROPEO, METTE IL VETO SU 50 MILIARDI DI EURO DI AIUTI A KIEV. LA DECISIONE BLOCCA LA TRATTATIVA SUL BILANCIO PLURIENNALE DELL’UNIONE EUROPEA, CHE COSÌ VIENE RINVIATO AL 2024…

VIKTOR ORBAN - 2

ORBAN, 'VETO SU AIUTI A KIEV, QUESTIONE RINVIATA AL 2024'

(ANSA) - "Sintesi del turno di notte: veto per i soldi in più per l'Ucraina, veto per la revisione del Quadro finanziario pluriennale. Torneremo sulla questione l'anno prossimo in sede di Consiglio europeo dopo un'adeguata preparazione". Lo scrive il premier ungherese Viktor Orban, in un tweet a conclusione della prima giornata di lavori del vertice dei leader europei.

UNGHERIA BLOCCA AIUTI UE A KIEV PER 50 MILIARDI DI EURO

viktor orban e vladimir putin

(ANSA) - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha bloccato 50 miliardi di euro (55 miliardi di dollari) di aiuti Ue per l'Ucraina, dopo l'ok dei leader europei all'apertura ai negoziati di adesione di Kiev all'Unione europea. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine del primo giorno del vertice Ue tuttavia ha affermato: "Abbiamo strumenti per garantire la nostra affidabilità, gli ucraini possono contare sul nostro sostegno, in questo pacchetto, su cui c'è ampio accordo politico a 26, ci sono 50 miliardi per l'Ucraina".

MICHEL, NEGOZIATI SU BILANCIO UE RIPRENDERANNO NEL 2024

(ANSA) - "L'accordo sulla revisione del bilancio Ue è stato sostenuto da 26 leader ma un altro leader non lo ha fatto, torneremo dunque sulla questione all'inizio del prossimo anno e tenteremo di trovare l'unanimità". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, al termine del primo giorno del vertice Ue. "Ma oggi lanciamo un messaggio potente sull'allargamento: è un giorno storico. E domani continueremo il lavoro sugli altri punti in agenda come il Medio Oriente, la migrazione e la lotta all'antisemitismo"

MICHEL, SUL BILANCIO UE GRANDI PASSI NELLA GIUSTA DIREZIONE

charles michel volodymyr zelensky

(ANSA) - "In questo vertice abbiamo fatto dei grandi passi nella giusta direzione. E abbiamo colto tutti di sorpresa, perché siamo stati capaci in tempi record di prendere decisioni molto potenti sull'allargamento, specialmente sull'Ucraina. E poi siamo stati capaci in tempi record di creare un ampio sostegno politico" intorno a una "proposta bilanciata" di revisione del bilancio. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, al termine del primo giorno del vertice dei leader europei.

volodymyr zelensky discute con viktor orban al giuramento di javier milei 5 volodymyr zelensky discute con viktor orban al giuramento di javier milei VIKTOR ORBAN - 1