Finti biglietti per entrare a “Veniceland”, provocatori passaporti con scritto “Venezia città aperta” e messaggi audio diffusi per le calli ricordando ai visitatori di chiedere il rimborso «qualora le attrazioni non siano state di vostro gradimento».

Ieri, nel primo giorno di avvio del contributo di accesso a Venezia, i cittadini hanno scatenato la loro fantasia per contestare il provvedimento per regolare i flussi turistici, proposto e voluto dal sindaco di centrodestra Luigi Brugnaro.

Oltre all’ironia, ci sono stati momenti di tensione tra polizia e manifestanti al clou di una protesta per dire no a “Veniceland”. La tassa di 5 euro, rivolta ai turisti giornalieri, è entrata in vigore ieri in via sperimentale per 29 giorni nel 2024, ma non tutti la ritengono la misura giusta per risolvere il problema dell’impatto di un turismo fuori controllo.

[…] Chi è contrario invece contesta la misura e le troppe esenzioni: ieri sono arrivati in città 15.700 turisti giornalieri paganti, ma ce n’erano oltre 44 mila esenti (40 mila in strutture ricettive che pagano già la tassa di soggiorno, 2.100 parenti di residenti e 2.000 amici di residenti), senza contare gli esenti permanenti (13 mila studenti e quasi 21 mila lavoratori).

Risultato: le calli di Venezia erano comunque intasate. […] «Il sindaco a parole dice che vuole regolare i flussi e nei fatti incentiva il turismo», ha detto Federica Toninelli dell’Assemblea sociale per la casa, collettivo che ha organizzato la manifestazione finita con lo scontro con la polizia.

«La giunta non ha mai applicato il provvedimento che prevede che il Comune possa limitare le locazioni turistiche, sta realizzando hub turistici alle porte della città e non investe nelle politiche per la casa, né per servizi per i residenti. Il ticket trasforma la città in museo con tanto di biglietto di accesso». […]

