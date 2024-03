VENGHINO SIGNORI, NELLA LISTA DI BANDECCHI PER LE EUROPEE C’È POSTO! - DOPO AVER LANCIATO UNA PROVOCAZIONE ANNUNCIANDO LA CANDIDATURA DEL SUO CANE MILO, IL SINDACO DI TERNI STA CERCANDO PERSONE DA PRESENTARE CON IL SUO PARTITO, ALTERNATIVA POPOLARE - LA CANDIDATURA È STATA PROPOSTA ANCHE AL GENERALE VANNACCI ("SI È RISERVATO DI DECIDERE") E A FEDEZ - PER ORA BANDECCHI HA ARRUOLATO LUCA PALAMARA, CHE IL SINDACO DICE DI AVER "PRESO COME CONSULENTE, HO SEI AVVISI DI GARANZIA"...

Estratto dell'articolo di Fabrizio Caccia per il "Corriere della Sera"

«È passato San Valentino e pure l’8 marzo, cioè insomma per me un triplo salto carpiato visti i precedenti. I rischi erano enormi, ma per fortuna eccomi qua indenne. Per un mese niente battute, sono stato disciplinatissimo...». In effetti, dopo le molteplici bufere scatenatesi per le sue orribili uscite omofobe e sessiste e poi le risse vere o sfiorate a Palazzo Spada con i consiglieri suoi e dell’opposizione e ancora le dimissioni annunciate e ritirate in un battibaleno, il pirotecnico sindaco di Terni Stefano Bandecchi, 62 anni, fondatore di Unicusano, sta per salire sul camper:

«Comincia la campagna elettorale di Alternativa popolare per le Europee — annuncia — girerò per tutta l’Umbria e finalmente dimagrirò qualche chilo, visto che ora ne peso 114. Il nostro obiettivo? Raggiungere il 2%, cioè sotto la soglia vincente del 4, ma abbastanza per comparire nelle schermate tv e far parlare di noi». E sul camper di Bandecchi salirà pure l’ex magistrato Luca Palamara, che il sindaco ha candidato capolista nella circoscrizione centro Italia («L’ho preso come consulente, ho 6 avvisi di garanzia...»).

Palamara, 54 anni, ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Anm, radiato dalla magistratura nel 2021 dopo le indagini della Procura di Perugia per corruzione in atti giudiziari e fuga d’informazioni, nel maggio scorso (quando Bandecchi fu eletto sindaco) ottenne il patteggiamento ad un anno di reclusione — con sospensione condizionale della pena — per traffico di influenze illecite. […] A dire il vero Bandecchi aveva pensato anche a Fedez, «ma poi ha avuto i suoi problemi familiari».

Difficilmente convincerà invece il generale Roberto Vannacci ad unirsi alla compagnia («Si è riservato di decidere, è in riserva») e di sicuro non farà alleanze con Alemanno e “Scateno” De Luca («Loro due sono di sinistra, io un liberale»). L’ultima trovata, «piaciuta moltissimo a Dagospia », era stata quella di candidare Milo, il suo barboncino rosso, ma poi ci ha ripensato per non essere avvicinato all’imperatore Caligola. […]

