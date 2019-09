COME DAGO-ANTICIPATO, BERLUSCONI E SALVINI SI SONO INCONTRATI E IL TRUCE HA PROMESSO DI RINCULARE DAL SOVRANISMO SPINTO IN VISTA DELLE REGIONALI IN CUI LEGA E FORZA ITALIA CORRERANNO INSIEME - SILVIO, AFFIANCATO DALLA BADANTE RONZULLI E DAL CANE DUDÙ: ''PIENA SINTONIA FRA DI NOI, FAREMO OPPOSIZIONE INSIEME IN PARLAMENTO'' - CHE FARANNO TOTI, CHE VOLEVA FARE LA SECONDA GAMBETTA DI SALVINI IN UMBRIA, E GLI ANTI-SALVINIANI IN FORZA ITALIA?