VENI, VIDI, VICE! – IL VALZER DEI NOMI IN PISTA PER LE VICEDIREZIONI DEI TIGGI RAI: AL TG1 CHIOCCI DOVREBBE CONFERMARE COSTANZA CRESCIMBENI, GRAZIA GRAZIADEI E MARIA LUISA BUSI. SAREBBE INVECE IN BILICO BRUNO LUVERÀ, CHE POTREBBE LASCIARE IL POSTO A UN NOME APPREZZATO DAI CINQUE STELLE, SENIO BONINI. SAREBBE IN ARRIVO ANCHE INCORONATA BOCCIA, MOLTO STIMATA DAL DG, GIAMPAOLO ROSSI…

Nel cda del 25 luglio i direttori delle testate giornalistiche di Saxa Rubra presenteranno la lista dei vicedirettori. Al Tg1 il neo responsabile Gianmarco Chiocci confermerà sicuramente la veterana Costanza Crescimbeni, così come resteranno al loro posto Grazia Graziadei, Maria Luisa Busi.

Qualche dubbio su Bruno Luverà che potrebbe lasciare il suo mandato a un altro nome molto stimato dai Cinquestelle, Senio Bonini, apprezzato volto della tv del mattino. In area di conferma anche Francesco Primozich. Sabina Sacchi, fedelissima di Monica Maggioni, la seguirà nella sua nuova squadra. In arrivo al Tg1 Incoronata Boccia e Maria Rita Grieco, quest’ultima proveniente dal Tg2. Al caporedattore centrale Filippo Gaudenzi resta il coordinamento.

Per quanto riguarda il Tg2 il nome nuovo è Alfonso Samengo, vicedirettore di RaiParlamento e uomo di fiducia del neo responsabile Antonio Preziosi. Conferme più o meno scontate per Carlo Pilieci, Maria Antonietta Spadorcia, Massimo D’Amore, Fabrizio Frullani. Porte girevoli dunque per Maria Rita Grieco in procinto di passare al Tg1 e per Giovanni Alibrandi che potrebbe entrare nella squadra dell’Approfondimento diretta da Paolo Corsini. Al posto della Grieco dovrebbe arrivare Elisabetta Migliorelli.

Al Tg3 di Mario Orfeo non sembrano previsti cambiamenti, anche perché non c’è nessuna scadenza di mandato. Per il direttore del Tg3 il compito più importante sarà quello di trovare il sostituto di Maurizio Mannoni alla guida di Tg3 Linea Notte.

A RaiNews il direttore Paolo Petrecca non conferma Oliviero Bergamini, Diego Antonelli e Alberto Romagnoli. Il mandato continua invece per Ida Baldi, Marco Silenzi ed Enrica Toninelli. In arrivo Francesca Oliva e due promozioni: Paolo Poggio e Cristina Prezioso.

Nell’Approfondimento il responsabile Paolo Corsini dovrebbe schierare la seguente squadra di vicedirettori: Marco Caputo (vicario), Giovanni Alibrandi, Chiara Capuani, Federico Zurzolo e una tra Ilaria Capitani e Silvia Vergato.

Al Giornale Radio il direttore Francesco Pionati dovrebbe confermare Simona Grossi, Maria Teresa Torcia, Ivano Liberati. In odore di nomina Roberta Serdoz, Tiziana Ribichesu e il caporedattore centrale Giuseppe Malara. Mentre tra gli altri attualmente in carica quello più sicuro di restare al suo posto è Gianmarco Trevisi, mentre sono a rischio Ilaria Sotis, Carmen Santoro e il veterano Filippo Nanni.

FILIPPO GAUDENZI paolo corsini