VENTIQUATTR'ORE DA DITTATORE – TRUMP, A FOX NEWS, REPLICA AGLI ALLARMI PER UNA SUA EVENTUALE DERIVA AUTORITARIA IN CASO DI RIELEZIONE: “DA PRESIDENTE NON SARÒ UN DITTATORE, SALVO IL PRIMO GIORNO. CHIUDERÒ LE FRONTIERE E POI TRIVELLERÒ, TRIVELLERÒ, TRIVELLERÒ” – POI TORNA A INTERPRETARE IL RUOLO DI VITTIMA DELLA GIUSTIZIA: “AL CAPONE, IL PIÙ GRANDE CRIMINALE MAFIOSO, È STATO PERSEGUITO UNA SOLA VOLTA, MENTRE IO SONO GIÀ ALLA QUARTA INCRIMINAZIONE”

Massimo Gaggi per www.corrriere.it

«Da presidente non sarò un dittatore… salvo il primo giorno. Chiuderò le frontiere e poi trivellerò, trivellerò, trivellerò». Donald Trump è riuscito a trasformare in pièce teatrale anche la risposta alla domanda più drammatica: quella sui suoi piani autoritari in caso di rielezione alla Casa Bianca.

Le preoccupazioni per i pericoli che la democrazia Usa potrebbe correre con una seconda amministrazione Trump (quelli raccontati ieri dal Corriere ) si stanno diffondendo in modo talmente rapido — da Liz Cheney, repubblicana anti Trump espulsa dal partito, secondo la quale, se rieletto, The Donald non andrà più via dalla Casa Bianca, alla rivista The Atlantic che dedica l’intero numero di gennaio ai rischi di dittatura — che ieri sera Sean Hannity, il conduttore della rete conservatrice Fox News più vicino all’ex presidente, non ha potuto fare a meno di interrogarlo su questo.

Gli ha offerto la possibilità di tranquillizzare tutti, ma Trump ha preferito dare risposte ironiche o evasive alle ripetute domande di Hannity su questo punto. L’occasione: un faccia a faccia tra i due in Iowa, durante un town hall in vista delle primarie che cominceranno proprio in questo Stato con i caucus del 15 gennaio.

Più che una domanda, quella del conduttore della Fox è un assist: «Visto che lei ha parlato di rivalse e che la stampa è piena di illazioni su un futuro autoritario e la sta attaccando, può chiarire e promettere stasera davanti all’America che in nessun caso abuserà dei suoi poteri e compirà vendette?». Trump replica a bruciapelo, ma apre una polemica senza rispondere alla domanda: «Intende dire quello che loro stanno facendo a me adesso? Al Capone, il più grande criminale mafioso, è stato perseguito una sola volta, mentre io sono già alla quarta incriminazione».

Hannity torna alla carica: «Capisco, ma la stampa la attacca. Promette davanti all’America che non abuserà dei suoi poteri e non compirà vendette?». La risposta di Trump lo spiazza: «Eccetto il primo giorno: voglio chiudere le frontiere e trivellare». Il conduttore è spiazzato, vacilla: «Sì ma questo non è vendicarsi. Promettere di non abusare?» E Trump di nuovo: «Salvo il primo giorno: guardatelo, sta diventando matto. Lui dice “È vero che non diventerai un dittatore, no?”, e io rispondo: no, no, no. Salvo il primo giorno: chiudo le frontiere e trivello. Dopo quello, non sarò un dittatore».

Hannity rinuncia ad andare oltre, a farsi spiegare cosa c’entrano le trivellazioni con la dittatura. E Trump se ne va senza prendere impegni chiari circa la tutela della democrazia. […]

