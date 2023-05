mel giedroyc all eurovision 2023

DAGONEWS

La vera vincitrice dell’Eurovision Song contest non è la svedese Loreen, ma l’attrice britannica Mel Giedroyc. Come scrive il “Sun”, ha fatto “piangere dal ridere” i fan, mettendo in scena uno sketch a metà tra il comico e il sexy, e prendendo in giro un vecchio concorrente del “Sanremo europeo”.

Durante il segmento condotto da Hannah Waddingham, in cui si parlava dei prossimi concorrenti, l'ex presentatrice di Great British Bake Off era infatti sullo sfondo con indosso un lederhosen (il classico completo in stile bavarese) mentre era impegnata a “zangolare” (sbattere la panna e trasformarla in burro), ammiccando sul doppio senso del quadretto. Il presentatore Graham Norton non ha potuto fare a meno di scherzare sul fatto che Mel stesse "letteralmente mungendo".

mel giedroyc all eurovision 2023.

Il riferimento di Mel Giedroyc era a un numero del 2014 dei polacchi Donatan & Cleo, che portarono sul palco una tettonica modella vestita da lattaia, impegnata a produrre del burro da una tinozza di legno (e a mostrare le mammelle, in particolare)”

E così, molti spettatori hanno iniziato a chiedere: "Che numero è votare per Mel? È la chiara vincitrice"; "Dimenticate le canzoni, Mel Giedroyc è la vincitrice dell'Eurovision", ha scritto un fan.

tweet su mel giedroyc all eurovision 2023

la performance di donatan e cleo all eurovision 2014 la performance di donatan e cleo all eurovision 2014 mel giedroyc all eurovision 2023 la performance di donatan e cleo all eurovision 2014 la performance di donatan e cleo all eurovision 2014 tweet su mel giedroyc all eurovision 2023 1