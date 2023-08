I VERI ALLEATI DI DONALD TRUMP SONO DEMOCRATICI E PROCURATORI CHE LO VOGLIONO AL GABBIO – L’EFFETTO “PERSECUZIONE GIUDIZIARIA” FA VOLARE L’EX PRESIDENTE NEI SONDAGGI: IL TYCOON HA AUMENTATO IL SUO VANTAGGIO SUI RIVALI ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE, DOPO IL RILASCIO DELLA FOTO SEGNALETICA IN GEORGIA – TRUMP STACCA IL SUO SFIDANTE PIÙ QUOTATO, RON DESANTIS, DI 45 PUNTI: DONALD È AL 58% DELLE PREFERENZE, RON AL 13%..

(ANSA) - Donald Trump ha aumentato il suo vantaggio sui suoi rivali nella nomination repubblicana nei sondaggi condotti dopo il rilascio della sua foto segnaletica nella contea di Fulton, dove è accusato di aver cospirato per sovvertire le elezioni del 2020 in Georgia, e nonostante la sua assenza dal primo dibattito delle primarie repubblicane.

Lo riferisce il Guardian. Nei recenti sondaggi condotti per la campagna Trump e per Morning Consult, l'ex presidente degli Stati Uniti risulta in vantaggio su tutti i fronti, staccando il suo sfidante più quotato, il governatore della Florida Ron DeSantis. Questo risultato conferma una tendenza per Trump, che quest'anno ha visto balzi nei sondaggi e nelle raccolte fondi con ogni accusa.

ron desantis 3

Suggerisce inoltre che alcuni dei principali argomenti elettorali di DeSantis - cioè che egli sia più eleggibile di Trump - non siano riusciti a farsi strada tra i probabili elettori repubblicani, anche dopo che ha avuto l'opportunità di imporsi la scorsa settimana in assenza di Trump sul palco del dibattito. Nel complesso, Trump ha ottenuto il 58% rispetto al 13% di DeSantis tra i circa 2.700 probabili elettori repubblicani alle primarie intervistati da Coefficient per il comitato elettorale di Trump, migliorando il suo vantaggio di tre punti dall'inizio del mese. Nessun altro candidato ha superato il 10%.

meme sulla foto segnaletica di trump 1

Queste indicazioni sono in linea con un sondaggio della Morning Consult che ha rilevato un vantaggio inattaccabile di Trump subito dopo la pubblicazione della sua foto segnaletica e il primo dibattito sulle primarie repubblicane, con l'ex presidente al 58%, DeSantis al 14% e nessun altro candidato ancora sopra 10. %. Il sondaggio ha rilevato che anche se tutti gli altri candidati si ritirassero per un'opposizione unitaria contro Trump, l'ex presidente vincerebbe l'ipotetico testa a testa contro DeSantis con un margine di quasi due a uno, dal 62% al 23%.

