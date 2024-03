I VERI DITTATORI LI RICONOSCI DAGLI AMICI / 2 - A CELEBRARE LA VITTORIA FARSA DI PUTIN ALLE ELEZIONI, CI SONO SOLO GLI AUTOCRATI (E QUALCHE COJONE) - GLI ULTIMI A CONGRATULARSI SONO ERDOGAN, BIN SALMAN E LA GIUNTA MILITARE GOLPISTA DEL MALI - A SPELLARSI LE MANINE PER "MAD VLAD" ANCHE IL VASSALLO LUKASHENKO, KIM JONG-UN, EVO MORALES - OVVIAMENTE IL QUIRINALE NON HA INVIATO NESSUNA LETTERA AL CREMLINO...

DA QUIRINALE NESSUNA LETTERA A PUTIN PER ELEZIONI

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Dopo le elezioni in Russia con la scontata vittoria del presidente Vladimir Putin dal Quirinale non è partita alcuna lettera a Putin.

PRINCIPE SAUDITA BIN SALMAN TELEFONA A PUTIN PER CONGRATULARSI

(ANSA) - MOSCA, 19 MAR - Il principe ereditario e leader di fatto dell'Arabia Saudita, Mohammad bin Salman, ha telefonato a Vladimir Putin congratulandosi con lui per la rielezione alla presidenza della Russia. Il principe, fa sapere il servizio stampa del Cremlino, citato dall'agenzia Tass, "si è congratulato cordialmente con Putin per la sua convincente vittoria". Il presidente russo, a sua volta, ha fatto gli auguri a Mohammad per il mese di Ramadan, chiedendo di estenderli al re Salman e al popolo saudita.

ERDOGAN SENTE PUTIN E SI CONGRATULA PER LA RIELEZIONE

(v. servizio delle 18.20) (ANSA-AFP) - ISTANBUL, 18 MAR - Recep Tayyp Erdogan ha sentito Vladimir Putin per "congratularsi" per la sua rielezione. E si è offerto per un nuovo tentativo di mediazione sulla guerra in Ucraina. Lo ha riferito la presidenza turca.

IL LEADER DELLA GIUNTA DEL MALI SI CONGRATULA CON PUTIN

(ANSA-AFP) - DAKAR, 18 MAR - Il capo della giunta maliana, il colonnello Assimi Goïta, si è congratulato con il presidente russo Vladimir Putin per la sua rielezione e gli ha assicurato "l'amicizia" del suo Paese. In un messaggio pubblicato sui social network, il colonnello Goïta "ha rivolto le (sue) vive congratulazioni al presidente Putin per la rinnovata fiducia del suo popolo e gli ha augurato ogni successo nell'adempimento dei suoi compiti". "Come partner strategico e sincero del Mali, rinnovo la nostra amicizia", ha poi aggiunto.

