È VERO CHE GIORGIA MELONI, COME EBBE A DIRE A BERLUSCONI, NON È “RICATTABILE”, MA MEGLIO NON RISCHIARE

"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

"Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Tu sei fidanzata? Vuoi entrare nel nostro gruppo? Facciamo le threesome, si scopa" I nuovi fuorionda di Giambruno pic.twitter.com/eQPBnsiWyR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 19, 2023

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

Operazione: disinnescare Andrea Giambruno. Giorgia Meloni e il conduttore di Rete 4 si sono lasciati ormai da qualche mese – ufficialmente da fine ottobre, dopo i celebri audio pubblicati da Striscia La Notizia – ma l’anchorman di Mediaset è tornato in pista e fa sapere di non essere uscito dal giro televisivo. Non solo è diventato il “vice” di Giuseppe Brindisi nel suo talk pomeridiano Diario del Giorno, ma avrebbe chiesto di voler condurre un Tg, uno tra Studio Aperto e il Tg4.

E Meloni, secondo due fonti a lei molto vicine, starebbe spingendo per questa soluzione: l’obiettivo sarebbe quello di “limitare i danni”, ovvero evitare che il suo ex compagno possa metterla in imbarazzo, magari lasciandosi sfuggire particolari su questioni personali o politiche.

Giambruno da ottobre è stato relegato dietro le quinte del suo talk, ma per indole non è tipo da restare a lungo dietro le telecamere. Vuole tornare in video e farlo da protagonista alla conduzione di uno dei telegiornali di punta delle reti Mediaset. Richiesta che sarebbe stata recapitata ai vertici di Cologno Monzese in vista dei prossimi palinsesti per la stagione 2024-2025 (dopo le Europee) e che non sarebbe stata accolta bene da Pier Silvio Berlusconi e dal “corpaccione” Mediaset.

In primis perché la casella del Tg4 è già occupata da Stefania Cavallaro, volto considerato in grande ascesa […], ma anche perché all’interno dell’azienda Giambruno non solo non è particolarmente amato ma una sua eventuale promozione non sarebbe vista di buon occhio: sarebbe […] dare un premio a un anchorman che […] ha fatto proposte e riferimenti sessisti nei confronti di alcune colleghe.

Eppure Giambruno non è un giornalista qualunque ma l’ex compagno della premier, a conoscenza dei suoi segreti politici e personali. Così Meloni non può disinteressarsi della questione e ripetere lo slogan di cui va più fiera (“io non sono ricattabile”), ma potrebbe mettere il sigillo su un’operazione che porterebbe a “disinnescare” il conduttore […].

[…] non è un caso che l’anchorman faccia sapere agli amici di essere tornato sul mercato tv. Secondo diverse fonti incrociate, a Giambruno sarebbero state proposte alcune interviste da parte di grandi media. E lui starebbe tutt’altro che sulle sue, riferendo […] anche di alcune trattative per compensi a doppie cifre.

E forse non è stato casuale che, come ha rivelato il giornalista televisivo Giuseppe Candela su X, sabato sera l’anchorman sia stato a cena a Palazzo Parigi a Milano con il conduttore della La Zanzara Giuseppe Cruciani, con Fedez (autore del podcast di successo Muschio Selvaggio) e con la giornalista del Corriere Candida Morvillo che lo ha intervistato diverse volte sul quotidiano di via Solferino.

La promozione di Giambruno alla conduzione di un telegiornale […] si incrocerebbe inevitabilmente con gli altri dossier che il governo ha sul tavolo e riguardano gli interessi del Biscione. Non solo la vendita che per ora resta esclusa, ma soprattutto la questione dei tetti pubblicitari e degli investimenti che Mediaset sarebbe costretta a fare secondo la nuova legge sui media […].

Dopo i fuorionda di Striscia La Notizia su Giambruno, la premier aveva fatto trapelare tutta la sua irritazione […] E il governo aveva fatto trapelare l’ipotesi di alzare la soglia della pubblicità della Rai in funzione anti-mediaset, mentre la premier aveva chiesto ai suoi ministri di evitare i talk del Biscione. Ora quel veto è venuto a mancare e i rapporti, almeno di facciata, sembrano essersi rasserenati. Chissà ancora per quanto.

