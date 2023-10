IL VERO PROBLEMA PER NETANYAHU È L’ULTRA-DESTRA – IL MINISTRO DELLA SICUREZZA NAZIONALE, ITAMAR BEN-GVIR, CONTINUA AD ANDARE IN GIRO A CONSEGNARE FUCILI AI CITTADINI. E FOMENTA I COLONI CHE VIVONO ALL’INTERNO DELLA CISGIORDANIA (COME LUI): IERI SERA ALCUNI DI LORO HANNO APPICCATO IL FUOCO IN UN VILLAGGIO DELLA ZONA DI MASAFER YATTA – BEN GVIR HA CONVINTO NETANYAHU A MANDARE MILITARI A PROTEZIONE DEI COLONI, LASCIANDO SGUARNITO IL CONFINE CON LA STRISCIA DI GAZA. IL RISULTATO SI È VISTO IL 7 OTTOBRE...

1. CISGIORDANIA: COLONI ISRAELIANI INCENDIANO CASA PALESTINESE

(ANSA) - Fonti palestinesi affermano che ieri sera alcuni coloni israeliani hanno appiccato il fuoco a una casa in un villaggio della Cisgiordania nella zona di Masafer Yatta. Lo riportano i media locali.

Uno degli abitanti del villaggio ha detto al quotidiano israeliano Haaretz che un gruppo di persone è entrato nel villaggio a sud di Hebron, ha dato fuoco all'abitazione ed è scappato. In un altro incidente avvenuto nella stessa zona, secondo i residenti alcuni coloni sarebbero arrivati nel villaggio di Tuba lanciando pietre contro la gente del posto per poi andare via.

2. IL MINISTRO-AGITATORE CHE DISTRIBUISCE LE ARMI (E IRRITA GLI STATI UNITI)

Estratto dell’articolo di Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

Va in giro con la pistola, gli piace estrarla: contro una guardia araba in un parcheggio a Tel Aviv che secondo lui l’avrebbe minacciato. Brandendola verso i palestinesi del quartiere di Sheik Jarrah a Gerusalemme, nonostante fosse circondato e protetto dalla polizia israeliana. Agitato e agitatore, anche adesso che da 11 mesi è il ministro per la Sicurezza nazionale: Itamar Ben-Gvir attraversa il Paese come se fosse in campagna elettorale, organizza eventi pubblici in cui distribuisce fucili e mitragliette alle squadre di protezione per le comunità perché […] «se un revolver può proteggere una famiglia, un fucile può salvare un intero condominio».

Le esibizioni del leader di Potere ebraico hanno irritato gli americani: gran parte delle forniture arrivano dagli Stati Uniti e il Dipartimento di Stato ha minacciato di fermarle, se non vengono date in dotazione esclusivamente a militari e polizia.

Per di più il rappresentante dei coloni — vive a Kiryat Arba, non lontano dalla palestinese Hebron — ha allestito le consegne con fotografi al seguito […] . Washington ha anche avvertito di poter bloccare gli ordini inoltrati dal governo israeliano a produttori privati.

Oltre 700 pattuglie di quartiere sono state messe insieme in tutto il Paese dopo i massacri del 7 ottobre. Per calmare gli alleati ora devono indossare giubbotti che li rendano riconoscibili ed evitare l’effetto cittadini-vigilantes.

Ben-Gvir stava già sponsorizzando nei mesi scorsi la concessione di nuovi porti d’armi, 30 mila in più dall’inizio del 2023. Israele ha sempre avuto leggi molto restrittive sulle licenze e le richieste erano in calo. La tendenza si era invertita durante gli 11 giorni di conflitto contro Hamas nel maggio del 2021 con gli scontri nelle città dove ebrei e arabi israeliani coabitano.

Benny Gantz, l’ex ministro della Difesa che ha lasciato l’opposizione per entrare nel gabinetto ristretto di guerra, è intervenuto proprio per mantenere quell’unità e solidarietà spontanea dopo le stragi, i terroristi hanno anche ammazzato almeno 20 arabi: «Il dolore ci accomuna stiamo combattendo per la casa di cui fate parte». […]

