DAGONOTA

Il calendario della Difesa che sta suscitando polemiche è destinato a un nuovo crescendo...musicale. Le splendide note che accompagnano il video, infatti, sono identiche a quelle usate per alcune dell clip “emotional” che usa sui social Giorgia Meloni, per infervorare i suoi militanti e follower.

Al ministero della Difesa, che vanta pezzi da novanta della nomenclatura di Fdi, come Guido Crosetto e Isabella Rauti, si sono evidentemente innamorati di questa musica epica. Ma chi l'ha composta? L'autore non è, come si potrebbe immaginare, un gruppo fascio-rock come i celebri 270bis di Marcello De Angelis, ma StudioKolomna, una società senza sito ma con una pagina Facebook.

Il numero di telefono collegato inizia con +7: il prefisso della Russia. In particolare, questo brano si chiama epic trailer ed è scaricabile sul sito audiojungle.net a soli 35 dollari.

Le spese di bilancio del ministero della Difesa per il 2023 sono di 27.748,5 milioni di euro pari (27 miliardi e 748 milioni e 500 mila euro). Forse potrebbero permettersi anche qualcosa di più caro, evitare di finanziare misteriose società con la sede in un paese nemico della Nato.

DIFESA, CALENDESERCITO 2024 NON RIABILITA IL FASCISMO

(ANSA) - "Il calendario dell'Esercito 2024 non intende affatto 'riabilitare il fascismo', anzi". Così il ministero della Difesa replica alle polemiche sulla pubblicazione. "Il calendario - prosegue via XX settembre - si inquadra in una trilogia storica che vuole evidenziare esclusivamente l'impegno e il valore degli italiani e dei nostri militari nella Guerra di Liberazione, nella consapevolezza che, come quelli di allora, anche i soldati di oggi, con il giuramento che prestano, si impegnano a servire il Paese e le sue Istituzioni repubblicane".

PER L ITALIA SEMPRE - IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL ESERCITO 2024

"Moltissimi soldati, sopravvissuti a tre anni di durissima guerra, non ebbero dubbi, dopo l'8 settembre 1943, su quale fosse il loro dovere e quale posizione l'Esercito Italiano dovesse assumere - specifica la Difesa -. Non a caso, tutti i militari presenti nel CalendaEsercito 2024 sono stati scelti perché il loro coraggio è stato d'esempio sia prima dell'armistizio sia, con uguale impegno e determinazione, durante la guerra di Liberazione, combattendo nelle fila del Regio Esercito o delle formazioni partigiane, fino all'estremo sacrificio.

Basta leggere le motivazioni di conferimento delle Medaglie d'Oro al Valor Militare". "Il 'prima e dopo' l'8 settembre 1943 indica quindi la coerenza e il valore dell'impegno coraggioso di chi scelse di servire la Patria, onorando il giuramento prestato, fino al sacrificio della vita o continuando, a sprezzo del pericolo, a combattere per la rinascita dell'Italia.

Questo è lo spirito del CalendEsercito 2024! - conclude la nota -. Le polemiche politiche e i pregiudizi ideologici sono estranei alle forze armate. Non è un caso che, nel calendario, chi fu decorato prima dell'armistizio ricevette un'onorificenza ancora più importante e prestigiosa per quanto fatto dopo l'8 settembre; gli ideali e i valori che li animarono erano gli stessi: quelli del giuramento alla Patria e alle istituzioni".

CALENDARIO ESERCITO:PD,CROSETTO LO RITIRI, RIABILITA FASCISMO

(ANSA) - "Si muovono come la falange romana. Hanno occupato prima l'informazione pubblica poi le istituzioni culturali e ora vogliono riscrivere anche la storia delle forze armate, dell'Esercito". Lo dichiara Sandro Ruotolo, responsabile Memoria del Partito Democratico. "Chiediamo al ministro della Difesa, Guido Crosetto, di ritirare dalla circolazione il calendario 2024 dell'Esercito che rivaluta il fascismo. Quel titolo che celebra l'Italia prima e dopo l'8 settembre 1943, voluto dalla sottosegretaria Isabella Rauti, e' inaccettabile. Non c'è da riabilitare il fascismo, c'è solo da mandare al macero questo calendario".

CALENDARIO ESERCITO 2024 - PIETRO SERINO

CALENDESERCITO 2024, IL TESTO DELLA POLEMICA

(ANSA) - "Per l'Italia sempre...prima e dopo l'8 settembre 1943". Questo il claim che accompagna il calendario dell'Esercito 2024. Trentadue pagine in ricordo dei soldati che presero parte alla Seconda Guerra Mondiale 'onorando il giuramento prestato', come scrive il capo di Stato Maggiore, Pietro Serino, nella sua introduzione al volume.

"Attraverso la rievocazione di quei tragici eventi, si è voluto rendere omaggio agli uomini che a quei fatti parteciparono con l'assoluta consapevolezza di servire la Patria - evidenzia il generale -, sia prima sia dopo l'8 settembre 1943.

Vi abbiamo voluto raccontare un prima e un dopo: gli stessi uomini, gli stessi Eroi". Presentato ufficialmente lo scorso ottobre a Roma - alla presenza anche della sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti -, e successivamente in quasi tutte le regioni d'Italia, il calendario dell'Esercito, alla sua 27/ma edizione, rende omaggio ad alcuni dei militari, ufficiali, sottoufficiali e soldati, insigniti della medaglia d'oro al valor militare "per atti eroici compiuti dopo l'armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente", come si legge nell'abstract pubblicato sul sito dell'Esercito. ;"Rievocare e raccontare gli episodi che hanno segnato la storia della nostra Repubblica, vuol dire onorare chi ha combattuto per la Patria; significa ricostruire e tramandare la memoria.

E significa anche ricordare la grande sensibilità che l'Esercito italiano dimostra ogni giorno nel mantenere vivo questo patrimonio ideale condiviso. Essere consapevoli della nostra storia, come memoria attiva, è indispensabile per comprendere il presente, per disegnare il futuro e per interpretare al meglio il momento che stiamo vivendo". Nel volume si raccontano storie e carriere di dodici militari, uno per ogni mese, e delle loro imprese prima e dopo l'armistizio del 1943.

Ricordati anche quattro allievi definiti "troppo giovani per combattere prima, comunque educati all'amore di Patria". A fare da sfondo alle loro foto una bandiera tricolore e i riconoscimenti militari. Pubblicato da Giunti Editore, il calendario è in vendita sia in libreria che online. Sponsor della pubblicazione sono i partner istituzionali Leonardo Spa, Idv (Iveco Defence Vehicles) e Beretta. Una quota del ricavato delle vendite andrà all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani ed i militari di carriera dell'esercito.

