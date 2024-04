Giampiero Mughini per Dagospia

giampiero mughini

Caro Dago, se non sbaglio uno dei tratti che caratterizzeranno maggiormente gli odierni cortei celebrativi del 25 aprile – la data che scandisce la fine della Seconda guerra mondiale e dunque la fine della guerra tra italiani – è se sì o no gli italiani politicizzati a favore della Palestina se la prenderanno non solo a parole con i membri della Brigata ebraica, erede di quei combattenti ebrei di tutte le nazionalità che sbarcarono ad Anzio il 22 gennaio 1944 sotto il fuoco delle mitragliatrici tedesche.

Loro sì che fecero arretrare i nazi e "liberarono" l'Italia dal tallone hitleriano. Già in passato, anzi quasi ogni anno, gli uomini della Brigate ebraica – e più in generale i partigiani non comunisti – il 25 aprile sono oggetto di contestazione quando non ancora peggio.

BRIGATA EBRAICA - CORTEO 25 APRILE 2024 - ROMA

Uno dei trattamenti peggiori venne riservato una volta al padre di Letizia Moratti che s'era guadagnato due medaglie al valor militare durante la Resistenza e che aveva il torto inaudito di essere "un partigiano bianco".

Ricordo pure quella volta che un corteo sindacale di sinistra diede il suo meglio, apponendo una bara da morto contro il portale della Sinagoga romana e questo perché qualche tempo prima c'erano stati dei morti di civili palestinesi in uno scontro con l'esercito israeliano.

alberto nirenstein

Ai miei occhi la Brigata ebraica ha il volto e il destino di Alberto Nirenstein, il padre della mia cara amica Fiamma, l'ebreo polacco che della sua famiglia fu l'unico a salvarsi dalla furia nazi. Era venuto in Italia, aveva sposato un'ebrea fiorentina, aveva pubblicato nel 1958 da Einaudi un libro, "Ricorda che cosa ti ha fatto Amalek", dov'era splendidamente narrata l'insurrezione del ghetto di Varsavia dell'aprile 1943, di quando gli ebrei di quella città resistettero tre settimane ai carri armati nazi, più di quanto avesse fatto l'esercito francese nel giugno 1940.

Questo era l'uomo Alberto Nirenstein, questo era l'ebreo Alberto Nirenstein, questo era stato il combattente della Brigata ebraica Alberto Nirenstein, e mentre sua figlia Fiamma vive adesso in Israele.

tensione tra filo palestinesi e brigata ebraica corteo 25 aprile 2024 roma 3

Che dire di un odierno 25 aprile dove la memoria ha fatto tali saliscendi che a diventare bersaglio di una contestazione aggressiva e insultante diventano degli ebrei e meglio ancora una formazione i cui membri avevano dato la loro vita purché l'Italia tornasse alla democrazia, al vivere civile tra diversi.

Che dire dinnanzi alla distorsione di verità talmente elementari, che dire dinnanzi all'obbrobrio di una gioventù occidentale – o forse avrei dovuto dire dinnanzi a una ragazzaglia – politicizzata nel senso del fanatismo e soltanto di quello, e ciò tanto negli Usa quanto in Italia. Personalmente ne sono sconvolto.

proteste alla columbia university 4 alberto nirenstein cover BRIGATA EBRAICA - CORTEO 25 APRILE 2024 - ROMA tensione tra filo palestinesi e brigata ebraica corteo 25 aprile 2024 roma