9 gen 2024 19:37

LA VERSIONE DI MUGHINI – DIRE, COME FA IL PROFESSOR ALESSANDRO PORTELLI, CHE LE BRACCIA LEVATE AD ACCA LARENTIA FANNO DA CUORE PROPULSORE DELLA VITTORIA ELETTORALE DELLA MELONI È UNA BAGGIANATA COLOSSALE. E FA SPECIE CHE L'ODIERNA SINISTRA SI NUTRA DI TALI BAGGIANATE. QUELLE BRACCIA LEVATE SONO UN RITUALE RIPETUTO TALE E QUALE ANNO DOPO ANNO, E QUALI CHE SIANO I GOVERNI IN CARICA – NON C'È NESSUNISSIMA AGGRESSIONE IN VISTA DA PARTE DEGLI "ELETTORI" DI GIORGIA MELONI, FRA I QUALI NON CI SONO IO...