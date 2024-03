VETI SENZA FRONTIERE PER I CONSERVATORI EUROPEI - ALLA RIUNIONE DEI MAL-DESTRI DI ECR, ORGANIZZATA DA GIORGIA MELONI A SUBIACO, È UN TUTTI CONTRO TUTTI - LE DELEGAZIONI PROVENIENTI DA TUTTA EUROPA PROVANO A TROVARE UNA QUADRA IN VISTA DELLE EUROPEE, MA FINISCE A STRACCI: VOX NON VUOLE UN'URSULA BIS. IL FRANCESE DI RECONQUÊTE NON VUOLE I CUGINI DI MARINE LE PEN E IL POLACCO DEL PIS MINACCIA DI ANDARSENE DAL GRUPPO SE ENTRASSE ORBÀN…

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per https://www.ilfoglio.it

riunione di ecr a subiaco

Non sono giochi, ma veti senza frontiere. Il rappresentante di Vox non tifa per un'Ursula bis, anche senza i Socialisti. Il francese di Reconquête non vuole i cugini di Marine Le Pen. E poi il polacco del Pis è molto scettico sull'ingresso dell'ungherese Viktor Orbán nei Conservatori. La grande famiglia di Ecr, il partito presieduto da Giorgia Meloni, si è data appuntamento a Subiaco, paese di San Benedetto ma anche di Francesco Lollobrigida, nel giorno dedicato al patrono del paese e protettore dell'Europa. C'è il ministro "Lollo" (che festeggia il 52 esimo compleanno) a fare gli onori di casa, ma se ne va subito perché ha un aereo per Bruxelles. […]

GIORGIA MELONI AL SENATO

Dentro al teatro del paese, nella sala intitolata a Gino Lollobrigida, si sottoscrive la carta dei valori conservatori. Il senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera nella sua introduzione spiega che "questa è una giornata importante, una riunione importante, e anche una sottoscrizione di un documento importante. […]

Qui ci sono delegazioni provenienti da tutta Europa per cercare di trovare una sintesi in vista del 9 giugno, anche se alla fine la solita difficoltà di aggregare partiti sovranisti rimane. Jorge Buxadé, dirigente di Vox e vicepresidente di Ecr, dice a tutti che Meloni può fare come crede, ma il loro voto non andrà mai a Ursula von der Leyen accusata di aver devastato l'economia europea.

francesco lollobrigida giorgia meloni.

E poi c'è il delegato del Pis. Ascoltate l'europarlamentare Zdzislaw Krasnodebski a proposito del primo ministro ungherese: “Ci sono divergenze di opinione. In generale, noi siamo molto scettici sulle relazioni e le politiche del primo ministro Orbàn sulla Russia e la guerra, anche se molti altri politici hanno aiutato Putin a crescere in passato. Diciamo che Orbàn non è un’eccezione nel suo atteggiamento verso la Russia. Non lo valutiamo positivamente, ma va valutato il contesto, ci sarà una discussione”.

GIORGIA MELONI - VIKTOR ORBAN

Il gioco sembra essere questo se c'è lui non ci siamo noi. Oppure lui no, noi sì. Lo schema si ripete anche con la destra francese. “Non decide Reconquête chi entra nell’alleanza, ma ci sono differenze importanti, di fondo, con Marine Le Pen”, spiega Nicolas Bay, l’unico europarlamentare del movimento francese, appena entrato in Ecr. “Noi vogliamo restare in Europa, Le Pen vuole la Frexit. Noi siamo per la libertà economica, loro sono statalisti”.

Putin patriota? “Zemmour ha detto in passato, come molti altri politici, che Putin ha difeso gli interessi del suo paese. Anche il generale De Gualle parlava con Tito e con Ceausescu, pur facendo parte dell’alleanza atlantica. Noi condanniamo senza riserve il comportamento della Russia sull’Ucraina”.

GIORGIA MELONI E URSULA VON DER LEYEN A FORLI

Nord Italia “parte della Francia”? “Ma no, era una boutade!”. Poi annuncia: “Con noi si candiderà capolista Marion Maréchal”, la nipote di Marine Le Pen, la quale a sa volta è la moglie dell'europarlamentare melonista Vincenzo Sofo, pronto a essere candidato (cinque anni fa venne eletto con la Lega) nella circoscrizione Nord ovest. Famiglie che si uniscono e altre che non riescono ad avvicinarsi. […]

ERIC ZEMMOUR ERIC ZEMMOUR MARION MARECHAL LE PEN meloni lollobrigida