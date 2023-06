VETO NERO – IL NO ITALIANO ALLA RATIFICA DELLA RIFORMA DEL MES RISCHIA DI ESSERE UN BOOMERANG SOPRATTUTTO PER I NOSTRI TITOLI DI STATO: LE NUOVE NORME INTRODUCONO INFATTI IL BACKSTOP DEL CREDITO, UN OMBRELLONE CHE PROTEGGE I BOND DAI RISCHI DI UNA CRISI BANCARIA. UN TEMA NON PROPRIO MARGINALE PER IL PAESE CON IL PIÙ ALTO DEBITO PUBBLICO D’EUROPA – TUTTE LE CONTRADDIZIONI SUL TRATTATO, NEGOZIATO TRA 2020 E 2021 DAL GOVERNO DI GIUSEPPE CONTE (CHE ORA È CONTRARISSIMO) - IL DAGOREPORT

Estratto dell’articolo di Gianni Trovati per “il Sole 24 Ore"

Da un lato c’è la fedeltà alle bandiere anti Mes che Fratelli d’Italia e Lega sventolano da molti anni. Dall’altro le sorti dei BTp italiani, venduti a mani basse negli ultimi mesi anche alle famiglie che poche settimane fa hanno acquistato in massa il primo titolo dedicato al “Valore”.

In questa strettoia, la ratifica del Mes ieri nei fatti ha compiuto un piccolo passo avanti in commissione Esteri alla Camera, anche se nell’assenza completa della maggioranza: non solo quella del Governo Meloni, in realtà, ma anche della coalizione gialloverde che a suo tempo ha sostenuto il Conte-1, cioè il governo che con l’allora ministro dell’Economia Giovanni Tria ha portato avanti […] il negoziato sulla riforma del Mes poi firmata dal Conte-2 nel gennaio 2021.

Ma il Mes, lo si sa, è una fucina infinita di contraddizioni, e spacca le coalizioni a destra, dove Forza Italia è tutt’altro che graniticamente contraria alla ratifica, e le aspiranti tali a sinistra, dove a un Pd che spinge per l’ok al Mes con la stessa intensità di Iv, Azione e + Europa si affianca un Movimento 5 Stelle che il Mes, pur se portato avanti da Conte e i suoi ministri in Europa, non l’ha mai digerito davvero.

In ogni caso, il Governo ieri si è tenuto lontano dalla commissione perché altrimenti si sarebbe trovato di fronte un bivio impossibile: dare un parere favorevole alla ratifica, confermando le indicazioni tecniche molto esplicite contenute nel documento firmato dal capo di Gabinetto del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti […], oppure darne uno contrario aprendo ufficialmente un’altra tempesta italiana in Europa.

meccanismo europeo di stabilita' 1

[…] l’Italia è l’unica a non aver ratificato la riforma che accanto a modifiche di dettaglio sul meccanismo dei prestiti introduce il backstop del credito, cioè un meccanismo che fa intervenire il Salva-Stati nel caso di una crisi bancaria tale da superare la capacità di contrasto del fondo di risoluzione unica.

È questa l’unica novità di peso della riforma, ed è considerata in Europa un passo avanti verso quell’Unione bancaria chiesta a gran voce dall’Italia e frenata dai Paesi più ostili a qualsiasi forma di condivisione dei rischi a partire dalla Germania. I collezionisti di contraddizioni generate dal Mes possono prendere anche questa.

[…] Sul piano politico, è evidente, l’ipotesi presenta qualche complessità in più, ma forse minore rispetto all’alternativa di un’Italia che da sola nell’Eurozona blocca la ratifica fermando la riforma anche per tutti gli altri Stati membri.

Perché al di là delle convulsioni politiche c’è la questione cruciale dei contraccolpi che in questo caso potrebbero subire i nostri BTp: tema non esattamente marginale per il più grande emittente dell’area Euro, che secondo i calcoli appena aggiornati dell’Upb dovrebbe totalizzare quest’anno collocamenti lordi per 432 miliardi contro i 316 miliardi del 2022, e al netto dei rinnovi dei titoli in scadenza dovrebbe cercare acquirenti per 112 miliardi dopo un triennio in cui l’intera offerta è stata coperta dagli acquisti della Bce.

