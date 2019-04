10 apr 2019 19:35

VI RICORDATE I 49 MILIONI DELLA LEGA? L'INCHIESTA VA AVANTI, E PUNTA UN DIRIGENTE DI BANCA "AMICO" CHE AVREBBE RICICLATO UNA PARTE DEI SOLDI - LA PROCURA DI GENOVA ACCUSA DARIO BOGNI, EX RESPONSABILE TESORERIA DELLA SPARKASSE, OGGI RESIDENTE IN SVIZZERA, DI AVER FATTO ''VIAGGIARE'' MILIONI DI EURO PER VARI CONTI E FIDUCIARIE, PER POI FAR RIENTRARE IN ITALIA TRE MILIONI. LUI SI NEGA, E I PM CHIEDONO UNA ROGATORIA