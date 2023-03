8 mar 2023 20:02

VI RICORDATE DI LUCIA AZZOLINA? L’EX MINISTRO DELL’ISTRUZIONE (PER MANCANZA DI STUDI) DEL GOVERNO CONTE È INCINTA DI UN MASCHIETTO! LA NASCITA È PREVISTA PER L’ESTATE E IL NOME È GIÀ STATO SCELTO: SI CHIAMERÀ LEONARDO – SE NON ALTRO, AL POSTO DEL PASSEGGINO, POTRÀ USARE UNO DEI MIGLIAIA DI BANCHI A ROTELLE CHE FECE COMPRARE PER LE SCUOLE (CHE POI NON LI HANNO UTILIZZATI)