VI RICORDATE DI QUANDO CALDEROLI CHIAMÒ “ORANGO” CECILE KYENGE? ERA IL 13 LUGLIO 2013 E IL LEGHISTA APOSTROFÒ L’ALLORA MINISTRA DELL’INTEGRAZIONE PARAGONANDOLA A UNA SCIMMIA. ORA, A DIECI ANNI DAL FATTACCIO, È ARRIVATA LA CCONDANNA A 7 MESI PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA DALLA MATRICE RAZZIALE. MA A DICEMBRE IL REATO ANDRÀ IN PRESCRIZIONE…

Da www.open.online

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli è stato condannato a 7 mesi, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario, per le offese rivolte nel 2013 all’allora ministra dell’Integrazione Cecile Kyenge. Il 13 luglio di quell’anno, parlando ad un comizio alla festa della Lega di Treviglio, Calderoli definì Kyenge «orango». Il dirigente del Carroccio era accusati di diffamazione aggravata dalla matrice razziale, anche se Kyenge non si era costituita parte civile. La Cassazione aveva annullato le precedenti condanne per il caso inflitte a Calderoli in primo e secondo grado. Ma il prossimo dicembre, riferisce l’Ansa, il reato in oggetto andrà in prescrizione.

calderoli-kyenge-orango-vignetta STRETTA DI MANO TRA CALDEROLI E KYENGE KYENGE KONG CALDEROLI IL PADRE DI CECILE KYENGE CON LA FOTO DI CALDEROLI