17 ago 2023 09:30

VI RICORDATE DI SANNA MARIN? LA VISPA EX PREMIER FINLANDESE, DOPO ESSERSI SEPARATA DAL MARITO E AVER LASCIATO LA POLITICA, SE LA SPASSA IN GIRO PER CONCERTI – LA BELLA SANNA, CHE QUANDO ERA IN CARICA FECE SCALPORE PER I SUOI VIDEO DANZERECCI, HA DI CHE FESTEGGIARE: È STATA INGAGGIATA COME CONFERENZIERE DALLA STESSA AGENZIA CHE RAPPRESENTA, CON INCASSI MILIONARI, GLI OBAMA, HILARY CLINTON E BORIS JOHNSON – LE SUE FOTO AL FLOW FESTIVAL DI HELSINKI CON UN VESTITINO ROSA "BARBIE"...