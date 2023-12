11 dic 2023 11:36

VIA COL VENETO – L'EX LEGHISTA FLAVIO TOSI, COORDINATORE DI FORZA ITALIA IN VENETO, STA FACENDO CAMPAGNA ACQUISTI TRA ASSESSORI E CONSIGLIERI DEL CARROCCIO SCONTENTI DELLA LINEA DI SALVINI - IL TUTTO IN VISTA DELLE REGIONALI 2025, IN CUI TOSI DOVREBBE ESSERE IL CANDIDATO A GOVERNATORE (COSÌ HANNO DECISO FDI E FI) – DECISIVI SARANNO ZAIA E I SUOI, IN FERMENTO PER LA DERIVA SOVRANISTA DEL CAPITONE – E ANCHE IN LOMBARDIA È INIZIATO IL FUGGI FUGGI DALLA LEGA…