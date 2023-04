7 apr 2023 09:12

LA VIA CRUCIS DELLE NOMINE – MANCA UNA SETTIMANA ALLA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E LA MAGGIORANZA È IN ALTO MARE: È SCONTRO TOTALE TRA SALVINI E MELONI, A PARTIRE DA ENEL! LA “DUCETTA” INSISTE SUL NOME DI STEFANO DONNARUMMA, MA SULLA SUA TESTA, OLTRE ALLA CONTRARIETÀ DEL “CAPITONE”, PENDE UN PARERE LEGALE CHE SOSTIENE L’INCOMPATIBILITÀ DEL PASSAGGIO DA TERNA – PER LEONARDO MELONI SPINGE SU CINGOLANI CHE, COME DAGO-RIVELATO, È ATTIVISSIMO, MA CROSETTO E GIORGETTI STORCONO IL NASO