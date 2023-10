29 ott 2023 11:00

VIA ALLE DANZE: È PARTITO IL VALZER DELLE NOMINE DEI MUSEI – IL 7 NOVEMBRE AL MINISTERO DELLA CULTURA PARTE L’ITER DI SELEZIONE PER I NUOVI DIRETTORI: EIKE SCHMIDT, ORA AGLI UFFIZI, POTREBBE ANDARE A NAPOLI. QUELLA PER IL SUO POSTO A FIRENZE È LA LOTTA PIÙ COMPLICATA: SI SFIDANO PAOLA D’AGOSTINO E CRISTIANA COLLU, MA IN PISTA C’È ANCHE FLAMINIA GENNARI SANTORI – LA LISTA COMPLETA DEI CANDIDATI, MUSEO PER MUSEO





Estratto da www.repubblica.it Eike Schmidt davanti a palazzo vecchio a firenze Eike Schmidt, direttore uscente degli Uffizi, è in pole position per il Museo di Capodimonte di Napoli. La sua collega Cecilie Hollberg, dopo l’Accademia di Firenze, punta a Brera. Agli Uffizi si gioca la sfida più complicata: con Paola D’Agostino, già a capo del Bargello che deve vedersela con Cristiana Collu, che ha guidato finora la Galleria Nazionale a Roma, ma anche Flaminia Gennari Santori, finora in forza a Palazzo Barberini e alla Galleria Corsini nella capitale. PAOLA DAGOSTINO Alla Galleria Nazionale, al posto di Collu, concorrono tra gli altri Matteo Lafranconi, oggi alle Scuderie del Quirinale, Bartolomeo Pietromarchi, per anni direttore del Maxxi Arte e Marco Pierini, che ha lasciato la Galleria Nazionale dell’Umbria. Quelle dei direttori dei musei statali sono le nomine più attese nel mondo della cultura […]. La Commissione di valutazione si è riunita il 25 ottobre scorso nella sede del Ministero della Cultura al Collegio Romano. In ragione dei punteggi complessivi […] è stata stilata una lista di candidati che andranno al colloquio finale. Gli incontri per selezionare i direttori partiranno il 7 novembre per concludersi il primo dicembre. Ragionevolmente entro la fine dell’anno si conosceranno i nomi dei nuovi direttori. cristiana collu 2 Ecco quali sono i candidati in ordine alfabetico, museo per museo. Alcuni, come si vede, concorrono contemporaneamente a più posizioni. Pinacoteca di Brera: Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio, Stefano Casciu, Cristiana Collu, Angelo Crespi, Emanuela Daffra, Flaminia Gennari Santori, Cecilie Hollberg, Marco Pierini, Marta Giuseppina Ragozzino, Simone Verde. Museo e Real Bosco di Capodimonte: Andrea Bruciati, Andreina Contessa, Antonella Cucciniello, Flaminia Gennari Santori, Paolo Giulierini, Cecilie Hollberg, Maura Picciau, Marco Pierini, Marta Giuseppina Ragozzino, Eike Schmidt. flaminia gennari santori 1 Gallerie degli Uffizi: Stefano Casciu, Cristiana Collu, Andreina Contessa, Paola D’Agostino, Edith Gabrielli, Flaminia Gennari Santori, Paolo Giulierini, Cecilie Hollberg, Marco Pierini, Simone Verde. Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea: Andrea Bruciati, Andreina Contessa, Micol Forti, Flaminia Gennari Santori, Matteo Lafranconi, Renata Cristina Mazzantini, Maura Picciau, Marco Pierini, Bartolomeo Pietromarchi, Giuseppina Marta Ragozzino. bartolomeo pietromarchi foto di bacco Gallerie Estensi: Annamaria Bava, Giorgia Calò, Claudia Cremonini, Paola D’Agostino, Marco Mozzo, Alessandra Necci, Elena Rossoni, Giovanni Sassu, Lorenzo Sbaraglio, Enza Zullo. Museo Archeologico Nazionale di Taranto: Gregorio Aversa, Giorgia Calò, Mario Cesarano, Stella Falzone, Lorenzo Fatticcioni, Fabio Galeandro, Anita Guarnieri, Fabrizio Sudano, Luigina Tomay, Enza Zullo. Gallerie Nazionali d’Arte Antica: Cinzia Ammannato, Paola D’Agostino, Cristina Galassi, Sonia Martone, Veruska Picchiarelli, Bartolomeo Pietromarchi, Thomas Clement Salomon, Sandra Suatoni, Maria Cristina Terzaghi, Federica Zalabra. Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: Gregorio Aversa, Giorgia Calò, Maurizio Cannatà, Maria Cerzoso, Stella Falzone, Lorenzo Fatticcioni, Fabio Galeandro, Fabrizio Sudano, Elena Rita Trunfio, Enza Zullo. Paolo Giulierini Galleria Nazionale dell’Umbria: Annamaria Bava, Giorgia Calò, Costantino D’Orazio, Cristina Galassi, Veruska Picchiarelli, Francesca Riccio, Lorenzo Sbaraglio, Mirella Serlorenzi, Federica Zalabra, Enza Zullo. Museo Nazionale d’Abruzzo: Giorgia Calò, Cristina Collettini, Anita Guarnieri, Gabriella Musto, Francesca Riccio, Giovanni Sassu, Mirella Serlorenzi, Sandra Suatoni, Federica Zalabra, Enza Zullo. eike schmidt vaso di fiori jan van huysum